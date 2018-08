S mužmi som na tom TAKTO: Monika Beňová otvorene o vzťahoch

Váš exmanžel Fedor Flašík nedávno prezradil, že vám zmizol onkologický nález vďaka alternatívnej liečbe. O čo išlo?

Našli mi HPV vírus. Mala som ísť na operáciu, skrátili by mi krček maternice. To žiadnu ženu nepoteší. Navyše som už pred dvanástimi rokmi prišla o jeden vaječník, čo bola pomerne komplikovaná operácia. Vtedy ma lekár upozornil, že keď sme v rodine mali tieto ženské ochorenia, musím si dávať pozor. Preto keď mi povedal o HPV, dosť som sa zľakla a rozhodla sa vyskúšať alternatívnu medicínu. Pred deviatimi rokmi, keď diagnostikovali rakovinu Fedorovi, vyskúšali sme všetko od zdravej výživy až po kocky, na ktoré nás zobrala kamarátka. Povedali sme si, že keď sme skúsili iné veci, vyskúšame aj toto. Páčilo sa mi, že Fedor nemusel popri tom užívať žiadne lieky, bolo to postavené len na zosúlaďovaní čakier. To je moment, keď tí, ktorí tomu nedôverujú, už viac neprídu. Ale my sme verili, že zosúlaďovanie telesných energií a to, že človek prijíma istú energiu, má zmysel. Fedor na to chodí kontinuálne doteraz, zastavilo mu to rast lymfómov, dokonca dva sa mu zmenšili.

Takže keď vám diagnostikovali HPV vírus, neváhali ste...

Začala som na to chodiť a gynekológ mi po troch mesiacoch povedal, že sa mi nález stratil. Som teda náchylná veriť, že mi to pomohlo. Je to aj o dôvere, ale my s bývalým manželom máme dva konkrétne výsledky. Mrzí ma, že takéto alternatívne formy s preukázateľnými výsledkami nemajú podporu zo strany poisťovní. Snažili sme sa hľadať riešenie pre tých, ktorí na to nemajú, keďže jedno sedenie stojí dvadsaťpäť eur.

Určite vás verdikt lekára vykoľajil. Aj ste si poplakali?

Nie je to príjemné. Som poctivý pacient, pravidelne chodievam na kontroly. Vyskočilo to z jednej preventívnej prehliadky na druhú. Jasné, že vás to zoberie. Už sa vidíte, ako stoja nad vami všetci na pohrebe, vyberáte si pesničku... Syna som tým otravovala, že keď zomriem, čo má ako urobiť. Otrávite tým všetkých, sebaľútosť vás dostane. Keď mi lekár po troch mesiacoch povedal, že tam nič nie je, nechcela som veriť. Odvtedy sa mi to nevrátilo, musím zaklopať.

Počas rozvodu s exmanželom ste sa vyjadrili, že máte výborné vzťahy. Platí to stále?

Pomerne často sa vídavame, raz do mesiaca chodievame na obed. Vždy mi donesie krásnu kyticu, ja som mu naposledy doniesla kompóty a lekváre. (Smiech.) On žije svoj spokojný život, ja svoj, zvládli sme to. Vždy ma prekvapí, keď ľudia po rozchode o sebe rozprávajú nepekné veci, lebo keď s niekým žijete, zažijete kopu pekných vecí, a keď potom na expartnera nadávate, akoby ste hovorili aj o sebe. Ja na Fedora naozaj nemôžem povedať nič nepekné. Je to úžasný človek, super chlap.

Tak ste si ho mali nechať.

To úplne nešlo. (Smiech.) Ale možno práve preto dnes vzájomne doceňujeme svoje kvality oveľa viac ako v čase, keď už to celé odchádzalo.

Pred pár dňami ste oslávili päťdesiatku. Bola veľká párty?

Neplánovala som žiadnu oslavu, len takú maličkú garden party s pár priateľmi. Je leto, všetci sú rozcestovaní, tak mi prišlo hlúpe volať ľudí z dovoleniek do Bratislavy len preto, aby mi zatriasli rukou.

Päťdesiatka sa považuje za míľnik. Cítite sa inak?

Najprv máte pocit, že míľnik je tridsiatka, potom máte štyridsať rokov a poviete si, však je to ešte dobré, všetko sa len začína. Teraz mám päťdesiat a tiež mám ten pocit. Jednoducho sa prispôsobíte. Rozdiel medzi tridsiatkou a päťdesiatkou je, že v tridsiatke ešte chcete byť stále sexi kočka a v päťdesiatke už chcete byť pekná žena. Je pohodovejšia tá päťdesiatka. Nemáte už veľké očakávania, tie ste si už splnili, ale ešte stále veríte, že v živote príde niečo fajn.

Rozmýšľate, čomu sa budete venovať, keď skončíte v politike?

V päťdesiatke ešte nerozmýšľam, že by som šla oddychovať, ešte stále ma politika baví. Mám na to energiu, už aj skúsenosti, naučila som sa robiť iný spôsob politiky, ako sa robí na Slovensku.

Teraz máte v parlamente prázdniny, čím si vypĺňate voľný čas?

Vybavujem kopu vecí, lebo politická situácia je turbulentná. Keď sa však nič také zásadné nedeje, čítam, idem s kamoškami na obedík, športujem, nakúpim, navarím, pozerám seriál o duchoch, lebo ja som veľká duchárka. (Smiech.) Potom príde syn s Maricou po práci domov, napapkajú sa, čo som uvarila, povedia mi, čo robili a potom ich už vyhodím, že na to, aby boli zahĺbení v mobiloch, nemusia u mňa sedieť.

Tak to im poskytujete fantastický servis!

Majú perfektný servis, až ich upodozrievam, že sa nechcú odsťahovať. Takže vo voľnom čase som stále mama na plný úväzok.

Želali by ste si už aj vnúča?

Vnúča už sľúbili, ale myslím, že ešte im vyhovuje tento život, takže sa do toho nehrnú, čo mi je ľúto. Ja som Maťka mala v dvadsiatich. No dnes je všetko iné.

Ako ste na tom s mužmi vy? Na verejnosti pri vás žiadneho nevidno.

S mužmi som na tom dobre. Vždy som aj bola. Mám k nim veľmi pozitívny vzťah. Muži nás fantasticky dopĺňajú. V tomto veku som už presvedčená o tom, že existuje mužský svet a ženský svet. Mám kopu vynikajúcich priateľov a som rada, že sú okolo mňa.

A jedného vlastného máte?

Pri Fedorovi som sa naučila, že keď sa osobné veci príliš zverejňujú, neprospieva to vzťahu. Myslím, že to bol jeden z veľkých problémov nášho manželstva, že sa o všetkom písalo, boli sme pod drobnohľadom. Po rozvode som sa rozhodla, že tie naozaj súkromné veci si nechám pre seba. Kým nebudem mať pocit, že sa chcem pochváliť celému svetu. A teraz taký pocit naozaj nemám!

Máte v Bruseli aspoň ctiteľov?

V prvom rade, v Európskom parlamente je veľa homosexuálov, najmä v zamestnaneckej línii. Sú to príjemní a korektní muži, ideme na večeru, dobre sa s nimi rozpráva, ale majú svoje vzťahy. A vzťahy s poslancami sú zas veľmi profesionálne. Keď som bola mladšia, niektorí kolegovia mali návrhy, aby sme šli na večeru. Stalo sa mi s poľským kolegom, že ma pozval a objednala som si niečo s cesnakom, na čo poznamenal: Aha, tak bozkávať sa asi nebudeme. Ja na to: Výborne, porozumeli sme si hneď v úvode večera, môžeme sa už teraz baviť. (Smiech.) Ale áno, jemné pokusy boli, no nikto netlačil. Často mi muži píšu cez sociálne siete, občas mi pošlú aj fotky…

Pri tom, ako sa tvárite, mi je jasné, aké fotky to sú...

No, to ani nechcete vidieť! Myslím, že sebavedomý muž vám raz napíše, ale nebude posielať holého pipíka. Ale vážne, je divné zoznamovať sa cez siete. Chápem, že dnes ľudia majú málo času a je digitálna doba, ale ja si neviem predstaviť vyraziť na rande s niekým, kto mi napísal na sociálnu sieť. Som na to príliš romantická.

