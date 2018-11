S odchodom Mariána Geišberga sa nevedia zmieriť: Zronené tváre hercov hovoria za všetko

Hoci hercov trápil smútok zo straty milovaného kolegu, dokázali si na neho zaspomínať aj s humorom.

Posledná rozlúčka sa konala v Slovenskom národnom divadle. Chýbala však rakva, pri ktorej by mohli hereckí kolegovia Mariána Geišberga držať čestnú stráž. „Poslednú rozlúčku sme zorganizovali po dohode s rodinou,“ povedala nám hovorkyňa SND Izabela Pažítková. Dozvedeli sme sa tiež, že rodina urobila dôležité rozhodnutie – keďže do divadla na rozlúčku mala prístup široká verejnosť, pohreb chce mať v absolútnom súkromí. Bude sa konať iba v kruhu najbližších, a preto čas ani miesto nebudú zverejňovať.

Slová, ktoré chytajú za srdce

Niekoľko umelcov na poslednej rozlúčke v SND prednieslo smútočný prejav. Adresovali ho nebohému hercovi aj jeho rodine, ktorá nechýbala v hľadisku. „Odišiel mi priateľ uprostred vety, nedopovedanej myšlienky, odišiel priateľ, ktorý ma uvádzal do divadelnej rodiny, ktorý mi otvoril náruč a oči, ukázal mi vesmír. Hoci som vyrastal s jeho synmi, viedol so mnou rovnocenný dialóg. Keď niekto odíde, tak to bolí tých, ktorí tu zostali a o to viac tých, ktorí ho milujú. Odišiel mi priateľ a mňa to veľmi bolí. Ťažko je hovoriť, prosím, odpustite,“ zazneli slová z úst šéfa činohry Michala Vajdičku.

Táňa Pauhofová sa počas svojho príhovoru otočila od divákov a svoj zrak uprela na fotografiu Mariána Geišberga. „Maroško náš, ocko. Hovoriť o tebe v minulom čase mi stále nejde. Väčšine z nás. Ty koťuha, ale si nás zase raz poučil o živote…,“ znel úvod jej srdečného smútočného príhovoru.

Drevenice ako azyl

„Naším azylom boli drevenice, sloboda v tej najjednoduchšej forme, čo sme si vedeli predstaviť. Vstali sme, kedy sme chceli, jedli sme, kedy sme chceli, pili sme, kedy sme chceli, robili sme, kedy sme chceli. A svorne sme nadávali na komunistov, na tú červenú pliagu, na červených komančov, ktorí ti zožierali dušu ako kyselina sírová,“ spomínal Peter Šimun.

„Prvú strechu, ktorú sme robili zo šindľov, sme robili tri dni od rána do večera. Sami dvaja sme boli na tej streche a svietili si ešte petrolejkami. Dlážku sme opravovali trikrát, pece trikrát, lebo nebolo nám rady. Nedal si si poradiť, jednoducho muselo to tak byť. Zhnilo to? Nevadí, urobíme druhú. Pec nekúri, iba dymí? Nevadí, zbúrame, urobíme druhú. Nám tu nebude nikto radiť, čo máme ako robiť, my najlepšie vieme, ako sa stavia pec, nie?“ rozosmial prítomných Peter Šimun. „Ale boli sme šťastní, pretože sme si to robili sami, spávali sme na sene…“ pokračoval v spomienkach. „Milovali sme ten život, aj ty si ho miloval, lebo sloboda bola pre teba najvzácnejšia, najdrahšia. Splodil si tam dve deti, lebo však sme sa riadili heslom, čo nám povedali miestni domorodci, že tam je taký čerstvý vzduch, že stačí hodiť trenky na ženu a je tehotná. Tak sme hádzali tie trenky, a zadarilo sa. Samí chlapci sa tam rodili,“ opäť vyvolal v sále smiech. Reč ukončil slovami: „Mám na teba tie najkrajšie spomienky a príhody, ktoré keď rozprávam, ani mi nikto neverí, že sme mohli niečo takéto zažiť. Takže za toto všetko ti ďakujem, Maroško. Nelúčim sa s tebou, pretože tvoj genius loci je vo mne, v mojom srdci, na dreveniciach. A tie borovičky, ktoré sú tam zakopané, si ešte vypijeme. Ďakujem.“

Ani hrušky nestihol obrať

Svoju reč kamarátovi, aj jeho synom Markovi a Martinovi a manželke Anine predniesol aj Jozef Vajda. „Stále tomu nedokážem uveriť. Keď som sa to dozvedel v sobotu na premiére, povedal som si, to je blbosť. Maroš by predsa počkal na výsledky komunálnych volieb, veď na tom, kam sa táto krajina a spoločnosť bude uberať, mu veľmi záležalo. Ale nestalo sa tak. Viac ma však mrzí, že nezažijeme, Maroško to, čo sme si sľúbili. Ak si pamätáš, sľúbili sme si, že spolu oberieme prvú úrodu hrušiek, ktoré sme zasadili u teba na Bošáci a u mňa na doline. Sľúbili sme si, že budeš viac oddychovať a užívať si viac život, krásu prírody. Že budeme spolu len tak sedieť a tešiť sa z bežných vecí. Teraz už viem, že tie hrušky, budem musieť obrať sám,“ hovoril so smútkom v hlase. No ďalšou príhodou pobavil: „Spomínam si, ako sme sa po jednej veselej prebdenej noci v Tatrách vybrali prevetrať si hlavy na Téryho chatu. Keď sme nastúpili do preplnenej zubačky, smer na Hrebienok, dal si sebe aj mne do úst žuvačku a povedal si: Vieš, to preto, aby ľudia mohli spolu hovoriť. Neviem, ako to prežili naši spolucestujúci, ale my sme Térynku zvládli, Maroško, a boli sme šťastní.“