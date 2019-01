SAGANOVCI to majú na rozdiel od iných rozvádzajúcich sa celebrít premyslené!

Rozvod je veľkým stresom v živote, každým lomcujú emócie a každý ich spracúva po svojom. Ťažké je to najmä vtedy, ak je pár pod drobnohľadom verejnosti. Niektoré celebritné páry si dokážu rozchod vybaviť doma medzi štyrmi stenami, iní zdieľajú svoje krivdy s fanúšikmi. Saganovci sa rozhodli, že pred verejnosťou svoju špinavú bielizeň prať nebudú, vybavia si všetko medzi sebou v tichosti. Od júla minulého roka, keď Peter Sagan oficiálne oznámil rozchod, ubehli mesiace, a tak manželia mali dostatok času upokojiť svoje vášne.

„Náš vzťah je s Katarínou po rozchode dobrý. Stále nás spája syn Marlon (15 mesiacov), s ktorým sa snažím byť vždy, keď mi to dovolia športové povinnosti, vtedy sa vídam aj s Katkou,“ povedal Peter Sagan pre talianske médiá. Hoci sa snažia vychádzať čo najlepšie najmä kvôli synovi, Ježiško k malému Marlonovi tentoraz prišiel k starým rodičom do Dolného Kubína. Tatino pri rozbaľovaní darčekov nebol. Katka spolu so synom strávila vianočné sviatky aj privítala nový rok na rodnej Orave. Peter bol na Silvestra v Rakúsku a hneď potom letel na preteky do Austrálie. O synovi však má stále podrobné informácie. „Synček sa má dobre, rastie ako z vody a veľa chodí. Je nesmierne živý a vitálny,“ priznal v rozhovore.

Nedepkujú

O tom, ako mladí Saganovci fungujú, exkluzívne pre Šport24.sk prehovoril aj otec Katky Saganovej Pavol Smolka. Tešil sa, že dcéra bola s vnukom doma celý mesiac a malého si tak užili dosýta. Vo vnukovi nevidí zaslepene iba svoju rodinu, ale tvrdí, že je mix oboch rodičov. „Malý je ako živé striebro, robil nám tu poriadny vietor. Už chodí, hráva sa na schovávačku, bol ho plný penzión,“ priznal pre portál. Na zaťove tvrdenia, že s Katkou majú dobrý vzťah, iba povedal, že keď to tak tvrdí Peťo, asi to tak bude. No oni s manželkou sa mladým do ich záležitostí nepletú. „A či sa obaja rozišli definitívne, ani na to vám neviem odpovedať. Jedno je však isté, že ‚depkou‘ netrpí ani jeden z nich,“ dodal pre Šport24.sk

Nikdy nestrácali čas

Keď sa Peter s Katkou zoznámili, nebola to láska na prvý pohľad. Zaiskrilo to medzi nimi o čosi neskôr. Chodili spolu dva roky a lásku spečatili svadbou. Bola pompézna, originálna, presne taká, aký je náš najlepší cyklista. Na obrad prišiel na zelenom trabante v netradičnom obleku a pre svadobčanov rezervoval celý luxusný hotel. Prepílil strom a nevestu si odniesol v krásnom dobovom kočiari. Nevesta bola nádherná a obaja žiarili šťastím. Bolo to v novembri 2015 a v októbri 2017 sa im narodil syn Marlon. Saganovci nezvykli strácať čas zbytočnosťami, či už v napĺňaní lásky, alebo pri rozchode. Svoj vzťah si naplno vychutnávali od začiatku a keď prišiel koniec, rozhodli sa zbytočne nepredlžovať agóniu.

„Po dlhom a dôkladnom rozhovore sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, ak by sme ako pár skončili. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie. Zaľúbili sme sa do seba, prešli sme fantastickú cestu a dostalo sa nám požehnania v podobe krásneho syna Marlona. Katka je dôležitou súčasťou môjho života, podporovala ma počas všetkých tých rokov v mojej profesionálnej kariére a je skvelou matkou. Necítime k sebe nič zlé, iba pôjdeme svojou vlastnou cestou so vzájomným rešpektom. Naším spoločným zameraním teraz bude Marlon. Budeme robiť všetko pre to, aby sme mu poskytli starostlivé prostredie pre jeho výchovu a budeme oddanými a milujúcimi rodičmi, ktorých potrebuje. Viac to už nebudem komentovať a chcem sa vopred poďakovať všetkým za rešpektovanie nášho súkromia,“ oznámil na sociálnej sieti počas Tour de France.

Je to chlap

Peter sa k všetkých spoločným chvíľam s Katarínou staval ako chlap. Zbytočne nečakal roky, aby svoju vyvolenú požiadal o ruku. Miloval ju, vtedy to tak cítil a nešpekuloval. Rovnako, keď sa prevalil ich rozchod, zobral situáciu do vlastných rúk, aby chránil manželku, syna aj obe rodiny a sám dal vyššie spomínané rozsiahle vyhlásenie. Povráva sa, že Katarína si vie veľmi dobre zrátať, koľko sú dve a dve a z toho dôvodu je vraj rozvod Saganovcov v nedohľadne. Peter sa nechce vzdať svojich poctivo zarobených miliónov a Katka zase toho, čo jej právom z pozície manželky patrí. Zatiaľ aj bez rozvodu a rozdelenia majetku a peňazí našli spôsob spolužitia, aby bol otec dostatočne často so synom. Katka stále žije v Monaku a Petrovi ku cti slúži fakt, že svoju manželku zo svojho sedemmiliónového bytu s výhľadom na Stredozemné more neposlal preč. Poznáme totiž dosť prípadov, keď chlap zobral žene auto aj dom a to napriek tomu, že sa starala o spoločné deti. Keď Peter nie je na cestách, žijú pod jednou strechou a zdá sa, že naozaj sa naučili spolu fungovať. Zákony monackého kniežatstva vyžadujú, aby ten, kto chce využívať tamojší daňový systém, trávil v krajine aspoň pol roka. Pre dobro syna a pre peniaze sa to dá zvládnuť, nie?