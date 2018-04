Sajfa má na ZLODEJINU aj robenie dobra v tomto štáte jasný názor. Silné slová o konečnom zúčtovaní

Matej Sajfa Cifra, ktorý ešte nedávno cvičil jogu na Srí Lanke, sa rozbehol po slovenských mestách s kasičkou na peniaze. Pridal sa k 16 000 dobrovoľníkom, zbierajúcim príspevky pre Ligu proti rakovine a rozdávajúcim žlté narcisy.

„Je to dôležitá akcia, robená úprimne od srdca,“ povedal nám moderátor, ktorý vyrazil z Bratislavy o 6:40 ráno, a ešte o pol ôsmej večer bol na ceste pred Trnavou: „Je to už 22.ročník zbierky, ktorá má v našej spoločnosti naozaj peknú tradíciu. V uliciach po celom Slovensku dnes boli tisícky ľudí a to hovorí za všetko… Som rád, že sme aj s Fun rádiom priložili ruku k dielu.“

Sajfa netajil nadšenie: „Stretol som veľmi veľa mladých ľudí, ktorí rozdávali narcisy, mladých ľudí, ktorí vnímali zbierku, vedeli o čo ide, hneď vyťahovali peňaženky a hádzali do kasičiek hoci aj dvadsať či päťdesiat centov alebo aj dve eurá. Úžasné, skvelé...“

Matej bol celkom úspešný – rekordná suma, ktorú vhodil do jeho kasičky jeden človek, bola 30 eur, nakoniec sa mu podarilo vyzbierať slušných pár stoviek.

A čo hovorí na to, že ľudia sa zbierajú na to, aby mohli podporiť onkologických pacientov a v zdravotníctve sa beztrestne strácajú milióny? „Áno, to je jeden pohľad, ale je to smutné, ak sa šafári s peniazmi daňových poplatníkov, či kupujú sa trebárs vrtuľníky a obrnené transportéry a nikto nevie za aké sumy sa to reálne zaobstaráva. Keby sa takéto veci nediali, na zdravotníctvo môže ísť aj o miliardu viac. Ale ja sa na túto zbierku tak nepozerám. Vnímam to tak, že všetci, ktorí vzali kasičky do rúk a aj tí, ktorí dávali peniaze, vedia, že urobili dobrú vec. A to robenie dobrej veci nás v konečnom zúčtovaní dostane oveľa ďalej ako akýkoľvek predražený tender...“ povedal moderátor, ktorý sa objavil v uliciach Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice, Ružomberka, Popradu, Žiliny aj Dubnice nad Váhom.