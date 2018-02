Sajfa sa rozhodol odkázať to Veronike cez sociálnu sieť. TIETO slová by nestrávila každá...

Matej a Veronika tvoria pár už dlhé roky, v septembri 2016 svoj vzťah aj spečatili prsteňmi a oficiálnym áno. Moderátor vyznáva svojej polovičke lásku prakticky stále, vždy keď je na to príležitosť. Zdá sa, že jeho obdiv k inteligentnej a peknej žene nepoľavuje.

Dnes mal príležitosť opäť prejaviť jej svoje city, pretože 2. februára pred dvadsiatimi deviatimi rokmi prišla na svet. Na svojom instagrame jej zložil poklonu týmito slovami: „Všetko najlepšie Veronika. Si z roka na rok krajšia, múdrejšia, šikovnejšia až mám podozrenie či nie si muž! Nech ťa sila sprevádza. Ľúbim ťa. Tvoj Maťo.“

S prianiami zdravia a šťastia sa pod jeho príspevkom roztrhlo vrece, ale ozvali sa aj dámy, ktoré by takéto prianie skôr urazilo ako potešilo: „Aha, takže vzniká akési podozrenie, keď sú ženy šikovnejšie a múdrejšie ako muži? V dobe, keď to ženy fakt nemajú ľahké a neustále bojujú o to, aby sa v spoločnosti vyrovnali mužom, mi práve tieto (podľa vás ironické a sarkastické) vetičky prídu nanajvýš nevhodné,“ napísala istá Alexandra.

A ako by ste takéto prianie strávili vy?

Viac romantiky

Je pravda, že minulý rok bol Sajfa o čosi romantickejší. Okrem značkovej kabelky obdaroval svoju Veroniku verejným vyznaním v tomto znení: „Ako kedysi povedal David Hasselhof v Pobrežnej hliadke: ,Tanec je vertikálne vyjadrenie horizontálnej túžby‘... Som ti nesmierne vďačný, že spolu ,tancujeme‘ už sedem rokov. Si celý môj svet, si moja droga, si moje šťastie,“ napísal k fotografii, na ktorej sú spolu peknej v tanečnej póze.

Mimochodom, Veronika Cifrová Ostrihoňová oslavuje deň po narodeninách meniny. Ak nejakú Veroniku vo svojom okolí poznáte, zložte jej 4. februára poklonu. A pokojne podľa vášho gusta, tak ako to podľa svojho gusta robí aj Sajfa. Hlavne aby ste boli na rovnakej vlnovej dĺžke.