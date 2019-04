Sajfa s tehotnou manželkou na krvavej Srí Lanke. Hejteri si zgustli

Veľká noc je na tomto krásnom ostrove krvavá. Ľudia sa spamätávajú zo šoku, ktorý spôsobili bombové teroristické útoky v kostoloch a luxusných hoteloch v meste Colombo a na ďalších miestach. Bombu včas odhalili dokonca aj neďaleko letiska.

Samovražední útočníci majú na svedomí už 290 životov, sú medzi nimi aj cudzinci, zranených je vyše 500 ľudí.

V tomto dovolenkovom ostrovnom raji sa rozhodli tráviť Veľkonočné sviatky aj budúci otecko Matej Sajfa Cifra so svojou manželkou Veronikou. Ešte pred tragédiou zverejnil na instagrame moderátor pohodovú fotografiu, na ktorej číta zahraničný bestseller o tehotenstve, určený mužom. "Spravil som si z Hry O Tróny menšiu pauzu a tematicky som odskočil k niečomu čo ma o pár mesiacov bude čakať a dostal som echo že sa treba trošku nachystať. Tak sa začínam chystať," okomentoval s tým, že zatiaľ zvládol na výbornú úlohu dopraviť spermiu k vajíčku.

Sú v poriadku

Včera poslal všetkým, ktorí by mali o nich strach odkaz, že sú v poriadku. Sajfa napísal, že sú od tragédie vzdialení tri hodiny. Ľuďom však klala oči fotografia s turbanom na hlave a kvietkom, ktorú pri tom použil. Tí, ktorí mali potrebu okomentovať jeho príspevok, sa obuli do tohto spôsobu sebaprezentácie a výzoru. Sajfa vysvetľoval, že je po procedúre a s turbanom ešte musí chvíľu byť. Svoj komentár k fotografii však zmenil a odkazuje: "Vrcholom mužského sebavedomia nie je ukazovať sa pri zaparkovaných drahých autách." Nebol by to on, keby nedodal: "Vrcholom mužského sebavedomia je prijať skutočnosť, že by z vás bola aj relatívne pekná žena ak si pritom odmyslíte moju tvár."

Najdôležitejšou vetou je ale krátky odkaz: "Na margo udalostí na Srí Lanke sme ok." Nech to tak aj ostane.