Sám na staré kolená! Utáraný milenec Dary Rolins prišiel o ženu. Kto mu ju odlákal?

Hoci psychológovia varujú, že rodičia nemajú prehadzovať na deti svoje problémy, mnohí to robia. Tragickým príkladom je Artur Štaidl (21). Celé detstvo prežil po boku psychicky labilnej Ivety Bartošovej († 48) a videl, ako sa po jej boku striedajú muži, ktorí s ňou popíjali a psychicky ju deptali. Najhorší bol Josef Richtář, ktorý vtedy ešte malého chlapca rád vťahoval do mediálneho humbugu, ktorý si užíval, keď sa vďaka slávnej manželke stal na chvíľu zaujímavý. Arturov otec Ladislav Štaidl (73) sa na to už nemohol pozerať a syna Ivete vzal. Na roky mu dal rodinné zázemie a bol mu oporou. Teraz sa však karta obrátila a Artur sa musí pre zmenu starať o neho.

Doplatil na sebeckosť?

Ladislav Štaidl sa totiž postaral o ďalší nečakaný rozchod tohto leta. Muž, ktorý vo svojich knižných pamätiach s nadšením a detailne spomínal na sex s vtedy mladučkou Darou Rolins (45), zostal na staré kolená sám. Po sedemnástich rokoch ho opustila jeho partnerka Míša Novotná (43). Je to šok, pretože si vždy pochvaľoval, že si našiel zdravotnú sestričku, ktorá sa oňho na staré kolená postará. A ona sa starala. O nákupy, domácnosť, hudobníkovi dokonca robila osobného šoféra. Štaidl si ju však nikdy nevzal za ženu, nemali ani deti, pretože mal teóriu, že jemu jeho štyri deti stačia.

Ušla k šamanom

Dôvod, prečo teraz, na Štaidlove staré kolená, vzťah skončil, ani jeden neprezradil, no podľa okolia sa čoraz viac rozchádzali v názore na život. Míša sa totiž na hodinách jogy dala dokopy so skupinou ľudí, ktorí ju celkom opantali. Rodinní známi hovoria dokonca o sekte. Ex sestrička dokonca odcestovala do Južnej Ameriky, kde chce zapracovať na svojich liečiteľských schopnostiach. Štaidla však asi už liečiť nebude. O muzikanta naučeného na stopercentný servis sa teraz nemá kto starať, a tak to musí robiť Artur.