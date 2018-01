Sebe dopraje, deťom nie. Herec Marek Majeský odhalil, v čom je naozaj nekompromisný!

Farár zo seriálu Horná Dolná vraj najviac peňazí míňa na zážitky a dobré jedlo. Ulahodiť žalúdku je pre neho základ, manželke a dcéram Eme (7) a Hanke (2) však toho veľa nenavarí. „Na to, že som veľký labužník, som v kuchyni zriedka. Jediné, čo dievčatám pripravím, sú šaláty a šalátové zálievky, na tie som expert,“ priznáva a dodáva, že manželku rozmaznáva aspoň raňajkami do postele.

Slasť, ktorej neodolá

Aj keď Marek miluje jedlo, nemôže sa napchávať. „Prejedať sa nesmiem, lebo nemám žlčník, no prepchatý by som nevyšiel ani na javisko a zaspal v šatni. Čo sa však týka sladkostí, to je iná vec, žiadnemu koláčiku neodolám. Stále mám na jazyku chuť poschodovej torty od mamy, bola síce šialene sladká, ale jedol som ju ostošesť,“ spomína na detstvo.

Svojim deťom však sladkosti nedopraje. „Na toto si s manželkou dávame veľký pozor. Sladké dovolíme naozaj výnimočne, napríklad na Mikuláša. Dnes je cukor vo všetkom a myslím si, že pri vývoji dieťaťa škodí. Iné je to u dospelého, i keď už aj na sebe vidím, že ako roky pribúdajú, tuk sa nie a nie odlepiť,“ vysvetľuje herec, prečo sa pravidelne chodí potiť na futbalové ihrisko.

Zamiloval sa

No aj keď Marek jedáva zdravú stravu, trendu bioobchodov nepodľahol. „Dobre nakúpiť sa dá aj v normálnych potravinách. Určite si však chcem zadovážiť topinambury. Ochutnal som ich len nedávno, na rodinnom výlete v Dolnom Kubíne. V hoteli ich podávali na rôzne spôsoby – diétne, ale aj obalené v čokoláde, ako čipsy...“ Topinambury zaujali herca aj pre detoxikačné účinky. „Začali ich pestovať dokonca Rusi na Sibíri, pretože vydržali mráz aj horúčavy. Vraj dokážu vyčistiť všetky plesne, nánosy a úplne vyhubia baktérie,“ konštatuje Marek a sľubuje, že najbližšie určite pripraví rodine zdravú dobrotu z topinamburov.