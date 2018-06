Sentimentálny deň Daniely Peštovej: Zverejnila záber s bývalým manželom. Čo sa deje?

"Prepáčte mi to, ale v tieto dni sa cítim trochu sentimentálne," napísala modelka k fotografii, na ktorej je so svojím bývalým manželom, talianskym podnikateľom Tommasom Butim a ich spoločným synom.

Dvojica sa spoznala v Amerike, kde vtedy Daniela pôsobila ako modelka. Narodil sa im syn Yannick, ale vzťah sa rozpadol. Vraj pre manželovu neveru.

Hrdá mama

Hlavným dôvodom sentimentálnej chvíle však zrejme nie je stará láska, ale syn, ktorý práve zavŕšil určitú etapu svojho života. Yannick Fausto Buti bude mať lete už 22 rokov, vyrástol z neho veľmi pekný mladý muž. Daniela na sociálnej sieti zverejnila okrem rodinnej fotky s exmanželom aj synovu fotografiu z detstva, keď práve nastupoval do školy. Pridala aj aktuálny záber s komentárom: "Môj Yanick ako prváčik a oddnes už ako absolvent vysokej školy! Obrovská gratulácia," pripísala hrdá mama.

To najlepšie

Modelka ešte vychováva dcéru Ellu a syna Paula Henryho, ktorých má so spevákom Paľom Haberom.

"Materstvo je to najkrajšie, čo ma v živote stretlo. A všetky tie očakávania, aké to bude, realita mnohonásobne predčila. Nie, nie je to vždy úplne ružové a sú dni, keď si neviem rady a som s nervami na konci, ale aj tak by som nemenila," vyznala sa Daniela Peštová. Vďaka materstvu vraj objavila svoje najlepšie ja.

Daniela je hrdá na všetky svoje deti - len nedávno sa napríklad opäť pochválila obrázkom, ktorý namaľovala jej dcéra Ella. Na čiernom papieri je bielou ceruzou nakreslené zátišie so sklenenými nádobami. Hrdá modelka k nemu napísala text: "Nechápem, ako to Ella môže dať s takou ľahkosťou."