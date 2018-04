Seriálová milenka Antónia Lišková by nehrala s hocikým. Pritom k herectvu sa dostala ako slepé kura k zrnu

Hoci v Taliansku, kde žije dvadsaťtri rokov, má za sebou úspešnú kariéru, keď sa z ničoho nič objavila na Slovensku, takmer nikto ju nepoznal. Prišla sem, natočila jeden z najsledovanejších seriálov Milenky, všetkým vyrazila dych a odišla naspäť do Talianska. Nečudo, že keď sa Antónia Lišková (40) prvýkrát ocitla pred slovenskou kamerou, sebavedomo si kládla podmienky. „Povedala som si, že ak to má byť prvýkrát, chcem hrať s perfektnými herečkami, ktoré sú teraz mojimi kolegyňami a veľmi im ďakujem, že pri mne stáli,“ priznala prednedávnom sexi blondínka, ktorá v Milenkách účinkuje s Táňou Pauhofovou, Gabrielou Marcinkovou a so Zuzanou Norisovou.

Dvaja osudoví

Antónia v seriáli stvárňuje osudovú ženu, lekárku Kristínu. „Ona je super ženská. Zbožňuje svoju prácu a ide si stále za svojím, no v súkromnom živote je to úplný prepad. Tam si nedokáže zorganizovať nič, hlavne v citoch. Všetko si veľmi pripúšťa a považuje za svoju chybu,“ povedala o svojej postave v rádiu Expres. Našťastie, so svojou seriálovou postavou nemá až tak veľa spoločného. Jej Kristína mala v živote niekoľko mužov a všetci ju milovali, no ona stále veľkú lásku hľadá, a preto sa ešte nestihla vydať. Antónia sa, naopak, vydala za plastického chirurga Luca Ferraresea, s ktorým má trinásťročnú dcéru.

„Dvanásť rokov som bola vydatá za lekára, ktorý mi o herectve veľmi neradil, ale teraz žijem s priateľom, ktorý je režisérom a producentom, a to je už celkom iné. Ja a Gabrielle spolu pracujeme na scenároch, na spoločných projektoch a za seba môžem povedať, že keď sa spolu dvaja delia o pracovný i súkromný život, je to krásne. Len treba vedieť, kde je hranica a strážiť si ju,“ povedala taliansko-slovenská hviezda pre magazín Miau.

Život ako z filmu

Antónia sa do Talianska vybrala, keď mala sedemnásť rokov a z krátkej poznávacej dovolenky, ktorú jej zaplatil otec, sa už nevrátila. Vyzerá to na super dobrodružný začiatok, ktorý však nebol vôbec jednoduchý. Aj keď si našla prácu, obracala každú „korunu“ a premýšľala, či si môže dovoliť kúpiť chlieb aj maslo. Pracovala v kaviarni, kde ju objavila módna agentka, a tak pekná Slovenska začala fotiť. Na mólo sa však nedostala, kvôli výške. „Nemohla by som však robiť v práci, kde si musím dávať pozor na to, ako vyzerám, prehnane sa o seba starať, vždy vyzerať tip- top a usmievať sa na počkanie. Vlastne, to bol jeden z dôvodov, prečo som s modelingom aj prestala,“ priznala v Miau. Ako sa teda dostala k herectvu? Vraj v Ríme sprevádzala kamošku na filmový kasting na rolu ruskej špiónky. Dokonca jej pomáhala pripraviť sa na kamerové skúšky. No kým čakala, kedy sa kamarátke skončí konkurz, nastala scéna ako z filmu. Antóniu zrazu zavolali dovnútra. Hoci vysvetľovala, že ona je iba sprievod, režisér trval na tom, aby to skúsila, vraj potrebuje presne typ, ako je ona.

„Tri dni ma trýznili kamerovými skúškami a nakoniec som úlohu dostala. Bolo to celkom iné ako modeling. Keď sa ma pýtajú, či som o herectve niekedy snívala, vždy odpovedám: Nikdy! Ja som si len predstavovala, že si nájdem v Taliansku nejakú prácu a budem sa snažiť celkom normálne žiť,“ spomína. Paradoxne, herectvo jej napokon prinieslo prácu aj na Slovensku, keď ju oslovila producentka Mileniek Adriana Kronerová. Hoci so slovenčinou vraj mala pred kamerou trochu problém, je rada, že ponuku prijala a spoznala slovenské kolegyne. Všetky štyri seriálové milenky sa zhodujú na tom, že na pľaci vládla skvelá atmosféra a prácu si perfektne užili. A vďaka seriálu si Antónia vyskúšala, aké je mať v živote mladého fešného milenca, ktorého jej hrá Noel Czuczor.