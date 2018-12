SERIÁLOVÝ OTECKO: Zlákal ho adrenalín a luxus! No nebude si to užívať sám...

Seriálový Tomáš, teda herec Marek Fašiang (32), poplietol hlavu nejednej žene, no v súkromí má jeho predstaviteľ oči len pre mladučkú modelku Terezu Bizíkovú (19), s ktorou randí približne pol roka. Modelka je Markovou vernou fanúšičkou, no na intímne a bozkávacie seriálové scény sa jej dobre nepozerá. „Vtedy od partnerky dostávam najväčšiu kritiku,“ smeje sa Marek, ktorého Tereza v sekunde doplnila: „Pri podobných scénach si musím zakrývať oči!“

Hory a vlny

Vzťah Marka a Terezy je ešte v zárodku, a preto logicky prežívajú jedno z najkrajších období. Prvé Vianoce však prežije každý so svojou rodinou. „Budeme spolu pred Štedrým večerom a po ňom,“ prezradil nám Marek. Vianočné darčeky vraj zvykol nakupovať na poslednú chvíľu, teda 23. decembra. Dušuje sa však, že tento rok to zvládne o niečo skôr, keďže deň pred príchodom Ježiška bude tráviť s Terezou a čas na nákupy mu nezostane. Najviac si vždy láme hlavu s darčekmi pre mamu a sestru. Tento rok to vymyslel šalamúnsky. „Cez sviatky ich beriem na hory a s partnerkou po sviatkoch odchádzame na Srí Lanku. Kúpili sme si spoločný darček – dovolenku.“

Marek učiteľ

Nejde však o ajurvédsky pobyt, ako to je teraz na Srí Lanke v móde. Marek a Tereza tam idú surfovať. „Veľmi rád surfujem a rozhodol som sa to naučiť aj Terezu. Prvýkrát som stál na surfe približne pred siedmimi rokmi vo Francúzsku a kvôli tomuto športu som pochodil aj Portugalsko, Kostariku či Bali,“ nadšene vymenúva fešný herec, ktorý je v surfovaní samoukom. A ako sa teší na tento adrenalín Markova priateľka? „Páčia sa jej surferi, takže som ju vedel presvedčiť, že keď ju to nebude baviť, tak sa môže na nich pozerať,“ smeje sa s nadhľadom Marek.