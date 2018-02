Šetrná Sarah Jessica Parker: Aj ona recykluje kúsky zo šatníka!

Štýlové kúsky, topánky na hriešne vysokých podpätkoch a jedinečná charizma. Tak poznáme Sarah Jessicu Parker z obrazoviek alebo z červeného koberca. No v súkromí počas bežného dňa až takou ikonou nie je a občas sa aj ona dokáže poriadne „dogabať“.

Zlé jazyky dokonca tvrdia, že bez osobného stylistu je herečka stratená. Nech je to už ako chce, Sarah Jessica je jednoznačne aj šetrná, pretože nepatrí medzi hviezdy, ktoré by si na seba neobliekli kúsok zo šatníka aj dvakrát. Práve naopak, svoj obľúbený „macíkový“ kabát nosí do ulíc opakovane a pod neho sa je schopná „dogabať“ podľa hesla: Čo dom dal. Veď posúďte sami...

Otvorená vojna

Najnovšie hladiny okolo seba rozvírila herečka otvorenou vojnou so svojou kolegyňou Kim Cattrall (61) alebo seriálovou Samanthou Jones, ktorá Sarah nemôže ani cítiť. Za všetko údajne môže vyšší honorár Sarah Jessicy Parker v Sexe v meste, čo sa nehoráznym spôsobom dotklo sexuchtivej Samanthy. No a odveta na seba nenechala dlho čakať...

Práve mladšia z kolegýň jej chcela vysloviť pred pár dňami prostredníctvom internetu sústrasť pri strate brata, no Kim to až s nenávisťou zmietla zo stola. Odkázala jej: „Nepotrebujem tvoju lásku či podporu v tejto tragickej chvíli. Moja mama sa ma dnes opýtala ‚Kedy ťa Sarah Jessica Parker, ten pokrytec, nechá na pokoji?‘ To tvoje neustále dotieranie mi s bolesťou pripomína to, aká krutá si naozaj bola a stále si. Dovoľ mi, aby som ti to PORIADNE objasnila (Ak som tak už neurobila). Nie si moja rodina. Nie si moja priateľka. Píšem to, aby som ti to povedala naposledy. Prestaň zneužívať našu tragédiu na to, aby si znovu získala imidž milého dievčaťa,“ zneli tvrdé slová Kim Cattrall na adresu Sarah Jessicy Parker. Či sa tieto dve raz opäť skamarátia je otázne, no všetko nasvedčuje tomu, že veľké zmierenie už asi nikdy nepríde...