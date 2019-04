Sex symbol osemdesiatych rokov: Roky jej pribudli, ale odvážne pózy ostali

O dva dni, 15. apríla oslávi britská blondínka, v osemdesiatych rokoch známa svojim hitom Touch Me (I want your body), päťdesiattri rokov. Samantha Fox sa preslávila obrovskými prednosťami ako dievča z 3. strany denníka The Sun, kde uverejňovali nahotinky s bujným poprsím. Nad aktmi glamour modelky s odhaleným poprsím v osemdesiatych rokoch slintali zástupy mužov.

No zbytočne. Paradoxne, časom sa ukázalo, že sexica, ktorá sa stala najfotografovanejšou britskou ženou 80. rokov, preferuje ženy. Od čias jej najväčšej slávy ubehlo už tridsať rokov, no póza, ktorá bola pre ňu typická pri fotení obnažených aktov – rozpažené ruky za hlavou, jej ostala dodnes.

