Sexi aj v tehotenstve: Plejmejtka Jana Noland Mináriková na odhalenej fotke s bruškom!

Tehotenstvo priznala až po tom, keď sme ju nachytali v nákupnom centre a jej bruško sa už nedalo prehliadnuť. Bola síce skúpa na slovo, napokon sme z nej niečo vytiahli. Od zdroja z jej okolia sme mali informáciu, že je v piatom mesiaci tehotenstva a blondínka nám to potvrdila. „Som v piatom lunárnom. Zatiaľ som pribrala päť kíl a verím, že priberiem viac. Užívam si to, hoci postava vyzerá inak, ale snažím sa cvičiť,“ povedala nám. Prezradila tiež, že tehotenstvo zistila na Vianoce.

Sexi čižmy nad kolená: Plejmejtka sa nahodila a prezradila, čo zbožňuje na manželovi!

„Keď som to zistila, manžel bol doma v Amerike, ale hneď utekal za mnou na Slovensko. Otehotnela som počas našej dovolenky v Kostarike. Dieťatko som dostala pod vianočný stromček a prísť na svet by malo na moje narodeniny,“ prezradila.

FOTO: Plejmejtka v kúpeľni: Čo používa Jana Mináriková na svoje skrášľovanie?

Opatrná

Jej manžel Thomas už je otcom dvoch detí, ale teší sa aj na ďalšieho potomka. „Môj muž je veľmi šťastný, on deti miluje a cíti zodpovednosť. Jeho deti sú už veľké, ale tešia sa na súrodenca. Chystáme sa za manželovým synom do Austrálie, kde študuje na univerzite.“ Pohlavie dieťaťa vedia, ale nechávajú si ho pre seba. Mená sú už tiež vybraté. „Možno ešte niečo pomením, prihliadam aj na význam mien. S mužom sa určite zhodneme,“ povedala. Budúca mamička ešte nie je posadnutá nakupovaním výbavičky, vraj to neprináša šťastie. Záleží jej len na tom, aby dieťatko bolo zdravé. „Výbavičku zadovážim asi mesiac alebo dva pred narodením bábätka,“ plánuje. Dodáva, že rodiť by chcela na Slovensku a manžel chce byť pri pôrode. „Aj ja si to prajem,“ uzavrela.

Rodina Nely a Filipa sa na Veľkú noc rozrástla. Čo znamená MENO, ktoré dali dcérke?

Manželka Ivana Táslera to už nevydržala: TAKTO to chodí v slovenskom šoubiznise

Ďalšie netradičné meno v šoubiznise. Herec Ján Jackuliak chce, aby jeho syn zachoval rod

Šokujúce priznanie Lujzy Garajovej Schramekovej: Občas si s manželom klameme

Márnotratný ako žena: Sajfa si za večer obul dva páry luxusných topánok a ukázal ruksak za 1600 eur