Sexi exfarmárka: Neuveríte, o čo ju prosia ľudia na ulici!

Trénerka Lucia Mokráňová má módu v malíčku a hoci v jej šatníku prevládajú športové outfity, vždy vyzerá tip-top. Má slabosť na legíny, ale aj na kabelky. Preferuje väčšie, aby sa jej do nich zmestilo čo najviac. Jedine do spoločnosti vyvetrá menšie kúsky, ktoré poväčšine nesú známe meno nejakého módneho návrhára.

Stále šetrí

„Na drahé kabelky si nepotrpím. Ak nejakú mám, tak si ju kúpim vždy sama za nejakú odmenu alebo keď si na ňu našetrím. O to viac ma to potom teší. Ale keď sa mi páči nejaká lacná, neváham si ju kúpiť tiež,“ hovorí sympaticky Lucia. Enormnú sumu za kabelku by nedala, radšej by peniaze minula na dovolenku. No aj ona má jednu túžbu. „Je pravda, že mám vysnívanú väčšiu čiernu chanelku, ktorá je veľmi drahá. Tak uvidíme, či na ňu našetrím, alebo ju vymením za nejaký oddych pri mori,“ smeje sa dlhovláska, ktorá aktuálne podľahla aj noseniu ľadviniek či trendy ruksakom.