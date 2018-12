Sexi hrdina Martin Šmahel: TAKTO zachraňoval lyžiarku na zjazdovke

Fitnestréner a model Martin Šmahel je fanúšikom asi každého športu, preto ani lyžovanie a snoubord mu nie sú cudzie. Zážitkov má toľko, že nevie, ktorým prvým začať.

Dráma na čiernej zjazdovke

„Pamätám si napríklad, ako sme jednu lyžiarku znášali z kopca. Bola to prvá ranná jazda, nebolo úplne najlepšie počasie a myslím, že to bola čierna zjazdovka na Chopku. Podcenila sa rozcvička a možno aj to hralo svoju úlohu. Išiel som prvý, zjazdovka bola zľadovatená. Po chvíľke som zastavil, pozrel hore a videl som iba nehybnú bodku na svahu. Chvíľku som čakal, ale bodka sa stále nepohla?" už tušil, že niečo nie je v poriadku. Odopol si snowboard a začal šliapať hore kopcom pekne po svojich.

„Ukázalo sa, že má zlomenú nohu, nevedeli sme sa však nikde dovolať, tak som opäť zišiel dole k najbližšej stanici, kde mali snežný skúter. Ale keďže sme boli na najťažšom úseku zjazdovky, záchranári nevedeli ničím vyjsť hore. Takže som sa opäť vrátil a zviezli sme ju dole. Ja som išiel na snouborde a pridržiaval som ju, ona na jednej lyži, druhú lyžu jej niesol kamarát. Museli sme zísť približne 2,5 kilometra, trvalo nám to asi trištvrte hodinu do prvej stanice, kde bol skúter a našu prvú jazdu sme teda ukončili v nemocnici,“ zaspomínal si model.