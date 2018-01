Sexi modelka z Victoria´s Secret ukázala tehotenské bruško: TAKTO jej to pristane!

Anjelik z radov Victoria´s Secret Candice Swanepoel je atraktívna za každých okolností. Či s tehotenským bruškom alebo bez neho a svoje by o tom vedeli povedať aj dovolenkári, ktorí robia blondínke na pláži spoločnosť.

Zvláda všetko

Candice je v pokročilom štádiu tehotenstva, no každodennú rutinu okolo svojho syna Anacu (14 mes.) zvláda na jednotku. Malého opáleného chlapčeka nosí na rukách, kúpe sa s ním v mori a súrodenec v brušku jej očividne pri aktivitách vôbec neprekáža. Aj keď s nosením dieťaťa na rukách by mnohí gynekológovia zdvihli varovný prst, pretože je to pre budúcu mamičku predsalen riziko, zdá sa, že modelka má všetko pod kontrolou a vie čo robí.

Pod kontrolou má bez debaty aj svoje telo, ktoré je stále hriešne a aj jej pozadie je stále výstavné. Veď posúďte sami...

