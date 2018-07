Sexi Zuzana Belohorcová ukázala plný výstrih a nové vlasy!

Bývalá učiteľka sexu sa na internete prezentuje odvážnymi fotkami a pózami, kde prezentuje svoje vyšportované telo. Je pravda, že Zuzana nikdy nevyzerala lepšie, no niektoré outfity sa na matku dvoch detí nie vždy hodia. Samozrejme, je to vec vkusu, no aj tak...

Jemnejšia

Zuzana sa spolu s dvomi deťmi a manželom Vlastom Hájekom (42) aktuálne zdržuje v Prahe a dvojica si nedala ujsť aj narodeninovú párty istého podniku. Blondínka dorazila s poriadne odvážnym výstrihom, v ktorom odprezentovala svoje podvihnuté a silikónom vyplnené prsia. Zuzanin top jednoducho viac odkrýval, ako zakrýval. Pozitívnou zmenou sú však určite predĺžené vlasy, v ktorých pôsobí ženskejšie, mladšie a jemnejšie.