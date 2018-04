Silné slová Borisa Prša: Potrebuje ich počuť každý, kto je stále nespokojný so životom

BOris Pršo (35) išiel roky v práci na plný plyn, často spával len pár hodín denne. Nikdy nezabudne na september 2017, keď mu pred priamym prenosom tanečnej šou Let’s Dance prišlo zle. Nakoniec ho s mozgovou príhodou odviezla sanitka do nemocnice. Skončil paralyzovaný a jeho prognózy boli neisté. Dnes je z najhoršieho vonku, chodí a nielenže rozpráva, ale dokonca aj rapuje, ako to ukázal nedávno v dokrútke na slávnostnom galavečere OTO. Dostal sa totiž do TOP 3 v kategórii Osobnosť televíznej publicistiky. Pracovať však zatiaľ nemôže. Ako to vníma?

Pracuje na sebe

Boris Pršo už bol navštíviť kolegov v Markíze, no na spoločenskom podujatí sa po dlhom čase objavil prvýkrát až na ankete OTO. Povedal nám, ako to všetko s odstupom času prežíva.

„Tak som sa tešil, že som konečne v spoločnosti, že si užijem večer a uvidím svoju dokrútku. Cítim sa dobre,“ povedal nám. „Rehabilitácie mám dvakrát týždenne a každý deň poctivo cvičím. Zatiaľ sa na obrazovky nechystám, je to celé zložité, takže uvidím, ako sa to vyvinie. Neriešim to, ale, samozrejme, že mi to chýba,“ priznal. Trápi ho otázka, prečo sa to stalo práve jemu? „Nezamýšľam sa nad tým, prečo sa mi to stalo. Odvtedy mám už iba dobré dni. Naozaj už nemám zlý deň. Cvičím, žijem a čas ukáže, čo ešte bude,“ dodal.

Vďačný

Boris je nesmierne vďačný svojmu okoliu, ktoré mu držalo palce, a tiež všetkým za trpezlivosť. „Ďakujem im. Mamine, otcovi, bratovi, ktorý bol každý deň doma. To sú najbližší ľudia, teda moja súčasť. A, samozrejme, lekári… Keby som nemal ich a keby ma dobre nezoperovali, asi ťažko by som tu teraz bol,“ povedal zamyslene. Aj vďaka nim sa mohol vrátiť do spoločnosti, kde mu garde robila jeho mama. „Je to skvelý večer a jeden z najlepších ročníkov,“ povedal Boris, ktorý si sošku OTO domov neodniesol. Viac hlasov dostala kolegyňa. Bol sklamaný? „Nie, neprekáža mi, že som nevyhral. Bol som poctený, že som sa vôbec dostal do top trojky redaktorov publicistiky. Na víťazku Kiku Kövešovú som veľmi hrdý,“ povedal prajne.

Boris priznal, že chystanie sa na večer bolo trochu hektické: „S mamou sa nám páčilo, aj keď si musela veľmi rýchlo a úplne na poslednú chvíľu zháňať šaty. Pôvodne som mal ísť s bratom, ale nakoniec sa rozhodol, že nepôjde,“ uzavrel s úsmevom a my sme mu popriali veľa zdravia.