Silvester je trápenie! Ktorý slovenský herec neznáša posledný deň v roku?

Herec Ľuboš Kostelný (36) je svetlá výnimka a na rozdiel od väčšiny ľudí si prvý deň v týždni pochvaľuje. Preto sa teší aj na Nový rok. „Je to pre mňa udalosť. Ale predsavzatia si nedávam. Aj keď by už bolo načase dať si jedno alebo dve... Len neviem, či by to malo byť o novom roku…“ hovorí herec a priznáva, že Silvester preňho nič neznamená.

„Kamaráti už majú svoje rodiny, každý už sme po svojom. Silvester má väčší význam pre mladých ľudí, keď idú žúrovať a podobne. Pre mňa je to skôr trápenie kvôli zvieratám. Dva alebo tri Silvestre som trávil s nimi doma, aby sa nezbláznili. V Petržalke je to celkom masaker s tými delobuchmi,“ vysvetľuje Ľuboš Kostelný.