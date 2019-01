Simona Krainová má starosti s botoxom. To, po čom túžia všetky ženy, je niekedy na škodu

Simona (45) si myslí, že „depky“ z veku má každá žena. Každé ráno pri pohľade do zrkadla skonštatujeme, že sme zase o deň staršie a začneme sa líčiť. „Je však mnoho žien, ktoré tvrdia, že im to vôbec neprekáža, lebo v tvári sa im vďaka vráskam odzrkadľuje mnoho spomienok. Ja si radšej spomienky nechávam v hlave,“ hovorí. Bývalá modelka rada rieši svoj vek na klinike estetickej medicíny, ktorej sa stala aj tvárou, a ani by jej nenapadlo tajiť svoje omladzovacie kúry: „Som rada, že mám za sebou kliniku, vždy iba zaklopem a spýtam sa: Tak čo urobíme?“ Pri zákrokoch je pre ňu dôležité, aby mal lekár mieru. Musí ju však mať aj žena. „Je dôležité mať pri tom zdravý rozum, keď vidím niektoré zdeformované tváre, ľakám sa.“

Krása podľa Simony

Dvakrát do roka si dáva pichnúť do čela botox. Má však smolu, pretože má rýchly metabolizmus – a miesto pol roka jej vyhladzujúci efekt klobásového jedu vydrží iba zopár týždňov. „Chcela by som, aby mi to vydržalo dlhšie, ale na druhej strane som rada, že mám rýchly metabolizmus, pretože rýchlejšie spaľujem tuky a odchádzajú mi z tela rýchlo aj toxíny,“ hovorí. Dodáva, že pri botoxe je tiež dôležité, koľko a kam si ho dáte pichnúť: „Ak to prepálite, potom to vyzerá ako maska a neviete hýbať tvárou. Pri botoxe sa riadim heslom, že čím vyššie, tým lepšie. Dávam si ho vyššie do čela, pretože tak vám krásne otvorí oči a urobí efekt miniliftingu. Je to fantastické.“ Nedá dopustiť ani na neinvazívny plazmalifting: „Je to super potravina pre tvár.“ Simona si pochvaľuje, že po ňom vyzerá ako dobre oddýchnutá, vyspatá a má vypnutú pokožku. Naposledy vyskúšala 4D laserové ošetrenie fotona. „Hodinu a pol sa vám starajú o pokožku, je to super. Hneď po ošetrení môžete ísť pokojne aj na večierok,“ hovorí Simona o super tipe v aktuálnej plesovej sezóne.

Znamienka, vrásky, aj tam dolu

Fotona je kombinácia dvoch typov laserov – neodymového a erbiového. Ošetrenie vykonávajú lekári. Okrem omladenia tváre si vďaka tomuto ošetreniu môžete dať omladiť aj intímne partie, odstrániť chĺpky, jazvy, akné aj kožné výrastky a znamienka. „Kožný útvar vyšetrím dermatoskopom a posúdim, či je vhodný na odstránenie laserom alebo sa musí odstrániť chirurgicky a poslať na histológiu. Niektoré typy útvarov sa bežne odstraňujú laserom a výhoda je, že nevzniká jazvička. Je to ambulantný päťminútový zákrok a hojenie je veľmi rýchle. Chirurgický zákrok si niekedy vyžaduje aj šitie, podľa veľkosti útvaru,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Kitti Máčadiová. Čo sa týka pokožky tváre, jedným ošetrením vás zbavia viacerých neduhov. „Aj u päťdesiatničky dokážeme stimulovať tvorbu vlastného kolagénu. Pokožka je hneď po ošetrení vypnutejšia, zároveň sa zjednotí aj tón pleti,“ dodáva.