Simona Krainová priznáva: Aby udržala rodinu pohromade, urobí čokoľvek

Do veľkého sveta modelingu sa dostala, keď mala šestnásť rokov. Odvtedy je zvyknutá tvrdo makať a zarábať si na živobytie sama. Doba sa však zmenila a samotná Simona je prekvapená z toho, aké je dnes jednoduché vďaka sociálnym slušné peniaze. Samozrejme, za predpokladu, že niekto tuší o vašej existencii. Okrem toho je známa aj svojou otvorenosťou a nešetrila ňou ani pri našom rozhovore. Kedysi párty kráľovná, dnes dvojnásobná mama, keď nemusí, radšej ostane doma v teple.

Práca snov

„Už nie som tak často vonku vďaka sociálnym sieťam. Mám pocit, že som s ľuďmi stále v kontakte. Aj vďaka tomu, že Instagram nabral takú ohromnú silu. Klienti mi iba zavolajú, či by som dala na svoj Instagram príspevok o ich produkte a napísala, že sa mi to páči a dostanem za to honorár. Jednoducho práca snov,“ priznáva so širokým úsmevom modelka. „Keby mi niekto pred rokmi povedal, že budem sedieť doma, pozerať televíziu a popritom budem zarábať vďaka sociálnym sieťam, povedala by som mu, že sa zbláznil,“ dodáva.

Peniaze sú moc

Simona je spokojná aj s tým, že zákazky si môže vyberať a neberie každú vec, ktorú jej podstrčia pod nos. „Nechcem svojich fanúšikov presviedčať o niečom, čo nekonzumujem alebo si neoblečiem. Ale už som robila asi dve veci, o ktorých som nebola úplne presvedčená. Naozaj platí, že sa to potom odrazí na výslednom produkte a ani klient nie je spokojný, ani ja,“ priznala Simona. Väčšinou si chce veci, ktoré má propagovať, vyskúšať, ohmatať, až potom sa rozhodne, či sa môžu objaviť na jej instagramovom profile. „Nedám sa nahovoriť na hocičo. Celý svet sa točí okolo peňazí. Peniaze sú moc, bohužiaľ. Samozrejme láska a zdravie sú dôležité, ale keď nemáte hotovosť, spoločnosť vás ako keby vyradí. Ale nehovorím, že kvôli tomu sa musíme stať otrokmi peňazí,“ dodáva.

Ostane to v rodine

Simonin manžel Karel Vágner je majiteľom webových portálov, reklamnej aj PR agentúry. Spojili sily a urobili rodinný biznis, ktorý šliape ako hodinky. „Povedali sme si, že nebudeme dávať peniaze niekomu inému, keď si ich môžeme nechať v rodine. Karel je majster slova, a keď ide na rokovanie s klientom, zaistí mi tie najlepšie podmienky. Viem, že som chránená,“ hovorí Simona. Jej manžel zasa tvrdí, že Simona sa mu „predáva“ najlepšie. Je jednoducho značka. Súkromie od práce teda nedelia a zhodujú sa v tom, že to ani nepotrebujú, navyše ich to baví. „Diskutujeme o práci, smejeme sa na rovnakých veciach… Neviem si predstaviť, že by bol môj muž z iného sveta ako z mediálneho. Potrebujem sa s ním podeliť o to, čo som zažila, čo sa stalo. Je kus mňa, pozná ma a teším sa, že má možnosť so mnou cestovať a sprevádzať ma na akciách. Máme krásnu symbiózu, ale tiež si niekedy skočíme do vlasov. Nielen kvôli práci. Napríklad aj kvôli výchove a rôznym hlúpostiam. Nie sme vzorový pár, sme úplne normálni. Obaja si vieme liezť na nervy, máme dobré aj zlé nálady. Ale máme dve krásne zdravé deti a snažíme sa kvôli nim a z lásky k nim udržať všetko pohromade,“ vysvetľuje fungovanie ich domácnosti.

Za rodinu do extrému

Pre Simonu je rodinné zázemie dôležité a nedopustí, aby ho odoprela svojim deťom. „Budem sa snažiť celý život byť im vzorom úplnej rodiny, v ktorej som vyrastala aj ja. Moji rodičia sú spolu štyridsaťsedem rokov. Tiež to mali turbulentné, ale zostali spolu kvôli mne a sestre. Nechcem byť sebec, ktorý pre to, že chce žiť lepšie alebo inak, pretrhne rodinu. Kvôli svojim deťom pôjdem do extrému, aby som rodinu udržala,“ tvrdí odhodlane. Našťastie, zatiaľ nebola postavená pred takéto rozhodnutie. Nepáči sa jej, že sa dnes manželstvá rozpadávajú pre hlúposti a partneri nevedia za seba a za svoje deti bojovať a prekonať problémy. „Rozumiem, keď je jeden z partnerov terorizovaný, fyzicky aj psychicky napádaný, vtedy je lepšie, aby išli od seba,“ hovorí dvojnásobná mama.

Potrebujem cítiť lásku

Pre Simonu Krainovú je rodina základný kameň celej jej stability. „Psychicky som bola v pohode iba preto, že som vedela, že mám mamu aj otca, ktorí sú spolu. Každý to tak nemusí vnímať, ale ja som Vodnár, som kontaktná, potrebujem cítiť lásku, dotýkať sa, potrebujem vedieť, že ma má niekto rád. Keď to nemám, úplne sa zosypem. Pri každom psychickom úraze, aj keď sa napríklad pohádam s kamarátmi, hneď plačem. Potrebujem mať veci vyrozprávané, vydebatované,“ priznáva. Je presvedčená, že keď malé deti formujete v láske a k láske k ľuďom aj prírode, aby vnímali, čo sa deje naokolo, dávate im najlepšiu devízu do života. „Ak sa vám to podarí, je hotový človek do života. Čokoľvek sa mu prihodí, zvláda to lepšie. Poznám veľa ľudí, ktorí sa boja aj očného kontaktu. Nikto im nikdy nepovedal, že sú šikovní, že dobre vyzerajú, že sú jednoducho fajn. Dúfam, že zo svojich synov vychovám slušných ľudí, aby mali úctu a rešpekt k ostatným,“ uzatvára modelka.