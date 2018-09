Škandalózna blogerka s chlpatým prirodzením a podpažím: Sexuológ má pre Alex Wortex jasný odkaz!

Prišla, šokovala, zapózovala a všetkých dostala do kolien. Niekoho v pozitívnom zmysle, niekoho v negatívnom. Tak či onak zaujala a o to youtuberke a blogerke Alex Wortex išlo. Väčšinu ľudí šokuje to, že bez hanby prezentuje svetu svoje chlpaté časti tela a žiletky sú pre ňu ďalekou neznámou. Taká skrátka je a z ľudí, ktorí ju odcudzujú, si nič nerobí. Práve naopak, poháňajú ju vpred.

Smer psychiater?

Odborník má to však jasný názor. „Hranica medzi normou a abnormalitou nie je presne daná, ale vo všeobecnosti platí, že ženy sa vždy obliekali tak, aby zaujali mužov. Vždy sú však v spoločnosti rebeli ako napríklad táto slečna. Človek by sa vždy mal prispôsobiť spoločnosti, v ktorej sa nachádza a toto správanie a oblečenie nebolo primerané módnej prehliadke, na ktorú prišla s mamou. Vzbudzovala pohoršenie, nezapadla a z môjho pohľadu to nebolo vhodné. Jej prejavy majú isté znaky exhibicionizmu a zaslúžilo by si to vyšetrenie u psychológa či psychiatra medzi štyrmi očami,“ hovorí svoj názor sexuológ MUDr. Ivan Kubiš.