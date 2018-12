SKUTOČNÝ ŽIVOT manželov Horákovcov z filmu S tebou mě baví svět: Zrada aj utajené dieťa

Jana Šulcová (71), alias Kateřina Horáková

Nedokázala odpustiť

Krásna herečka si v komédii zahrala manželku Júliusa Satinského Katarínu Horákovú.

Hoci na televíznej obrazovke prežívala celkom šťastné manželstvo, v súkromí ju láska k mužovi dostala do depresií a závislosti od alkoholu. Dlhé roky bola manželkou herca Oldřicha Víznera (71), lenže on sa zamiloval do inej kolegyne a Jana toto sklamanie a poníženie nedokázala zniesť. „Všetko to klapalo. My sme boli dvadsať rokov s Oldom najšťastnejší ľudia na svete. Mali sme sa veľmi radi a nemala som pocit, že by ten vzťah rokmi ochaboval,“ prezradila herečka v relácii 13. komnata. Zobrali sa, keď mali dvadsaťdva rokov, a majú spolu dve dcéry. Rodinná idylka sa Jane zrútila, keď im do cesty vošla o dva roky staršia Evelyna Steimarová (73). Kvôli nej sa rozviedli.

„Ja som to nedokázala a nemohla odpustiť. V tom sa cítim vinná, pretože som to mala spláchnuť. Lenže nemohla som. Pre mňa to bolo tiež poníženie,“ priznala po rokoch Jana Šulcová. Otvorene rozprávala aj o tom, že vtedy nemohla spávať a siahla po alkohole. Šokojúco dokonca dodala, že keby jej niekto v tom čase ponúkol heroín, určite by po ňom siahla. Život však vie obrúsiť ostré hrany a herečka sa nakoniec so svojím ex zmierila a dostala sa aj zo závislosti. No začalo ju zrádzať zdravie. Vlani v zime sa pohybovala iba vďaka chodúľke a podstúpila výmenu kĺbu. Jej zdravotný stav sa však neskôr ešte viac zhoršil. Prestala chodiť, jednoducho jej pohybový aparát ju prestal počúvať. Pred pol rokom mala zlomenú ruku a podľa portálu ahaonline. cz dnes nevládze prejsť ani pár krokov.

Július Satinský (†61), alias Albert Horák

Tragédia v mori

Vždy hovoril, že život je krásny a tak si ho chcel zapamätať. Zomrel 29. decembra 2002 na rakovinu hrubého čreva. O osudnej diagnóze sa dozvedel celkom náhodou, keď na vyšetrenie sprevádzal svojho brata. Dal sa vyšetriť a lekári mu povedali o náleze. Vyliečil sa iba jeho brat... Jeho prvou manželkou bola Oľga Lajdová a aj keď boli spolu dvadsať rokov, deti nemali. Oľga tragicky zahynula, utopila sa v Karibskom mori. Potom stretol svoju Vierku, ktorú poznal už dávno a ona poznala jeho aj Oľgu. Zobrali sa a tri mesiace po svadbe sa hercovi narodila nemanželská dcéra Júlia. Rodina nič netušila a dokonca jeho deti Janko a Lucia sa vraj o sestre dozvedeli až po jeho smrti. Zo začiatku to bol šok, ale druhá manželka Vierka sa postarala o to, aby všetky deti spolu fungovali ako rodina. A tak sa aj stalo.