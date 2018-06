Sláva si vyžiadala svoju daň! Len päťnásťročnú superstaristku Elišku Ruskovú v hoteli obťažoval ctiteľ

Strieborná superstar má len pätnásť a ako neplnoletá si ani na záverečnej párty nedala žiaden alkohol. Pre školopovinnú tmavovlásku je ponocovanie ešte novinkou. A nový je aj obdiv mužov. Najmä jeden fanúšik ju vystrašil.

Namiesto radosti strach

Eliška nemá priateľa a nezažila ani detskú lásku. Preto keď zrazu prišla do hotela obrovská kytica ruží, trochu sa zľakla. „Nejaký chlapec alebo muž mi poslal list a krásnu kyticu. Vraj mám prepáčiť, že mu to trvalo tak dlho, ale chcel mi to dať už na koncerte, nemal sa však ako ku mne dostať. Strašne ho to mrzelo, preto zariadil, aby mi ruže priniesli do hotelovej izby. Niečo také som dostala prvýkrát v živote, takže som nevedela, ako reagovať. Či sa nemám báť, lebo je to človek, ktorého som nikdy nevidela, neviem, koľko má rokov, neviem nič. Hneď som premýšľala, či mu niekto nepovedal číslo izby, keď presne vie, kde som. Bála som sa, pretože človek nikdy nevie, na koho natrafí,“ priznala mladučká Eliška.

Hľadá ochrancu

Romantický nápadník sa už neozval, no v liste nechal telefónne číslo, nech mu aspoň dá vedieť, či kytica prišla. „Ja som sa ho snažila vyhľadať na Instagrame, ale je tam veľa chlapcov pod takým menom. A z môjho telefónu ho, samozrejme, kontaktovať nebudem, jednoducho nechcem, aby mal moje číslo,“ hovorí rozhodne.

Priznala sa však, že veľmi túži zažiť hoci len detskú lásku. „Chcela by som, ale neviem s kým. Bojím sa trošku, že teraz majú chlapci záujem hlavne preto, že som bola v súťaži.“ Jedno však vie, že u priateľa bude hľadať ochranu. „Veľmi chcem, aby bol na mňa dobrý a staral sa o mňa. Mám veľmi rada, ak môžem byť také večné bábätko,“ uzatvorila s prefíkaným úsmevom.