Slová o definítívnom ROZCHODE Dary a Rytmusa sú len FEJK…

Dara aj Rytmus dali na sociálne siete rovnaký status o ich rozchode. Každý pridal inú spoločnú fotku.

Sľubujú, že sa na verejnosti ohovárať nebudú a aj napriek tomu, že sa rozišli, majú sa radi.

"V živote sú situácie, ktorým sa človek musí postaviť čelom. Ak na ňom máte razítko ako my dvaja, celite hromade ľudí naraz. Často aj v momentoch, ktoré chce človek riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne, pred celým svetom. Náš život je ale verejný a tak to je aj s našim vzťahom. Ešte skôr než o tom začnú písať novinári, chceme aby ste to počuli od nás. Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. A sme si vedomí že to nemrzí len nás.

Neuvidíte nás plakať ani na seba hádzať špinu. Žiadna nie je, rozchádzame sa v mieri. A práve z dôvodu, že sme si aj naďalej extrémne blízki, bolo veľmi ťažké si už pred pár mesiacmi priznať, že sa náš vzťah unavil a vysloviť slovo koniec. Po 7 rokoch spoločného života hlásime rozchod. A obaja vás snažne prosíme, odpustite si komenty v ktorých budete mať potrebu nakladať jednému a držať stranu druhému.

Tak ako to už vo vzťahu býva, môžeme za to obaja a je to naše slobodné a dobrovoľné rozhodnutie ísť odteraz vlastnou cestou....Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám fandili, to kvôli vám sme cítili potrebu zverejniť naše osobné prehlásenie tu, na našich sieťach."

Reakcie fanúšikov

Reakcie fanúšikov nenechali na seba dlho čakať, mnohým sa nechce veriť, že by toto vôbec bola pravda. V šoubiznise sa totiž niekedy podobnými šokmi pokúšajú celebrity na seba strhnúť pozornosť a spropagovať si tak nový album alebo iné aktivity. Toto ale nebude ten prípad...

Čo si myslia a cítia fanúšikovia?

" P..vina bráško. Neverím,že by ste sa rozišli. Respektivne tomu asi ani veriť nechcem. Najkrajši pár v šoubiznise, veľký rešpekt ak to je real... držte sa obaja."

"Nechce sa mi tomu veriť, či to nie je zasa nejaký Fake, ako je teraz vo zvyku. Ale inak nikdy ste sa mi nezdali ako pár, skôr ako dobrí kamoši, ktorí spolu bývajú. Ale to je fakt vaša súkromná vec. .Je pekné, že to beriete tak pozitívne."

"Ešte ale nie je 1.apríl!!!"

"Vážne je dôvod len únava? Stačí to? Škoda​."

"Decká neblbnite, to je klasická kríza po 7 rokoch... To bude ok."

"Čo vám j.be dajte to naspäť dokopy, ale nie aj takto to v živote proste chodí...je mi to úprimne ľúto..možno vám to ešte niekedy cinkne fakt a vrátite sa k sebe."

"Každých 7 rokov sa človek mení... nie je však koniec sveta... možno sa vaše cesty ešte spoja v niečo krásne."

Ozývajú sa ľudia, ktorí kvitujú, že sa rozišli inteligentne a v mieri, ale niekoho dokonca aj rozhnevali:

"Čo sa to stalo s tou veľkou láskou? Bežte do prd...e už neviete, čo od dobroty, celá rodina sme vám fandili."