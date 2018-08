Slovenský boháč ponúkol prácu svetovej topmodelke! Vraj mu padla do oka...

Keď pred pár dňami na pár hodín navštívila hviezda svetového modelingu Bratislavu, natískala sa otázka, či jej kariéra upadá, keď vzala ponuku nafotiť jesennú kampaň obchodného centra pri Dunaji. Topmodelka, ktorá už päť rokov patrí medzi anjelikov prestížnej módnej prehliadky Victoria´s Secret a je tvárou luxusnej značky Balmain, však podľa našich informácií padla do oka známemu slovenskému boháčovi, majiteľovi spomínaného nákupného centra. „Snažíme sa, aby nákupné centrum potvrdilo svoju pozíciu fashion destinácie na Slovensku, a preto bolo načase pozvať hviezdu, ako je Cindy. Klobúk dole pred ňou, je obrovská profesionálka s nadšením, energiou a pozitívnym prístupom k práci. Prišla neskoro, pretože jej meškalo lietadlo a nestihla ďalšie, takže sme fotili do jedenástej v noci, a vidíte, úsmev má hneď od rána. Je bez manierov, bez požiadaviek, nič špeciálne si nepýtala. Fotila v priestoroch novej Cvernovky, kde nie je klimatizácia, napriek tomu s veľkým úsmevom na tvári a profesionálne,“ opísala spoluprácu Oľga Hammer, PR a marketingová manažérka centra.

Perfektné gény

Naozaj, ani náročný let z New Yorku, časový posun a práca do nočných hodín nezanechali na vizáži Francúzky, ktorá má taliansko-konžské korene, žiadne stopy. Ako si Cindy udržiava krásu? „Snažím sa čo najviac času venovať tomu, aby som mala sviežu, hydratovanú pleť a najmä bez mejkapu. V práci ho mám nadmieru, takže v súkromí ho nepoužívam. Navyše veľa cestujem, v lietadlách sa pleť vysušuje, takže je dôležité ju uchovávať sviežu. A potrpím si na dôkladné odlíčenie, vždy sa ubezpečujem, že všetky nečistoty sú naozaj preč. Dôležité pre peknú pleť je aj jesť zdravo a ešte pijem veľa vody,“ odhalila svoje jednoduché beauty triky. Topmodelka priznáva, že ukážkovú postavu má najmä vďaka genetike, ale trochu jej pomáha. „Nedržím špeciálne diéty, nie som vegánka. Jem mäso , ale nie zas príliš veľa. Snažím sa jesť veľa zeleniny a rýb. Ale priznávam, viem zhrešiť a mávam aj cheat days, je dôležité vedieť si dopriať,“ smeje sa.

Takto hreší

Po čom siahne, keď chce zhrešiť? „Mojou slabosťou sú sladkosti, ale ako Francúzka milujem syry, chlieb, víno, ako polovičná Talianka zas pizzu, cestoviny. V podstate všetko, čo zbožňujeme, ale nemali by sme toho jesť príliš veľa. Pochopiteľne, to že som vysoká a štíhla, mám vrodené, ale venujem sa športu, pretože sa vďaka tomu cítim zdravá a v kondícii. Striedam box, pilates a chodím do fitka, jedného osobného trénera mám v New Yorku a druhého v Paríži. Takto to mixujem, aby ma jeden druh športu nenudil a každý deň som nerobila to isté,“ vysvetľuje čokoládová kráska, ktorá má základňu v New Yorku, ale často je aj vo svojom druhom domove Paríži. „Veľmi veľa cestujem, najviac som doma dva týždne a už zas niekam letím… Moja rodina žije na juhu Francúzska, tam som sa aj narodila a už teraz sa na nich teším. Najprv si užijem dovolenku v Grenade v Karibiku s priateľmi a potom sa vraciam domov na juh Francúzska za rodinou a priateľmi. Je to pre mňa perfektné miesto na relax a určite najobľúbenejšie,“ rozplýva sa kráska, ktorá má podľa jej slov rovnako nádhernú sestru.

Život anjelikov

A ako je to so slávnymi prehliadkami svetového módneho impéria so spodnou bielizňou? Povráva sa, že sexi anjelikovia týždne pred veľkolepým dňom nič nejedia a veľa cvičia, no Cindy vraj nemá žiadne finty. „Musím sa priznať, že prvé tri roky som nerobila nič špeciálne, vravela som si, že som mladá a nepotrebujem to,“ smeje sa. „Ale posledné dva roky sa už snažím nepiť veľa alkoholu, nepreháňať to s jedením, neponocovať, jednoducho byť lepšou verziou seba. Iste, samotná šou je stres, ale taký príjemný, celé je to úžasné. Pred šou som nervózna, ale potom je to skvelé, môžem prejaviť svoju osobnosť, smiať sa... Milujem chvíle, keď som na móle, je to najlepší pocit, akoby som lietala a sama bola anjelom. Ľudia sú nadšení, kričia vaše meno, celá atmosféra je úžasná,“ nadchýna sa. Nadšene opisuje aj svoje slávne kolegyne. „Všetky dievčatá sú skvelé. Ťažko mi je povedať jedno meno, s ktorou si rozumiem najlepšie, ale študovala som s Mariou Borges, ona je z nich moja najlepšia priateľka. Ale aj Candice Swanepoel a Adriana Lima sú ako moja rodina.“ Cindy je aj v súkromí verná čipkám od jej chlebodarcu. „Áno, milujem krásnu spodnú bielizeň a stále nosím tú od Victoria´s Secret,“ priznáva so smiechom.

Šik a single Francúzka

Zdá sa však, že v krásnych čipkovaných kúskoch teraz nezvádza žiadneho muža. „Nemám priateľa, sústredím sa na kariéru a veľmi veľa cestujem a na to, aby ste mali vzťah, potrebujete mu venovať čas. Myslím, že by bolo nefér mať niekoho a nedožičiť mu dostatok svojho času, takže teraz som sama. Ale som mladá a na vzťah mám kopu času,“ myslí si. Minulý rok však randila s futbalistom a trénerom Bianconom Morganom, čo humorne komentovala, že mu za tréningy nemusí platiť.

A za čo najradšej utráca? Napriek tomu, že na stretnutie prišla modelka s výškou meter osemdesiat vo vysokých topánkach, na opätky si v súkromí nepotrpí. „Milujem tenisky, stále ich nosím. Mám rada komfort, takže uprednostňujem džínsy a tričká, obľubujem jednoduchosť a minimalizmus. Rada som šik ako Francúzka. Na druhej strane zbožňujem Balmain, pre ktorého pracujem a ten práve nie je minimalista. Takže v súkromí som rada oblečená jednoducho a komfortne, ale keď idem do spoločnosti, na párty, tak jednoznačne Balmain. A čo sa týka utrácania, rada a veľa dávam na oblečenie a tým, že veľa cestujem, míňam dosť na dovolenky a na dobre strávený čas. A najmä na moju rodinu.“

