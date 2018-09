Šmahel sa musí mať na pozore! Farmár Michal sa pýši najlepším telom sveta! Jeho krédo je...

Nikto, ani sám fitnestréner Martin Šmahel, netušil, že jeho vypracované telo by mohlo mať konkurenciu. No name súťažiacim na farmárskom statku je však Michal Gajdošech (28), ktorý v roku 2017 získal jedinečnú cenu – Najlepšie telo sveta. Momentálne žije v Prahe, kde sa venuje modelingu a privyrába si ako podnikateľ v oblasti realít. Drží sa kréda, ktoré mu vštepoval jeho otec od malička: „Ak sa chceš mať dobre, musíš makať.“

Kto ukáže viac?

Uvidíme, ktorým farmárkam títo dvaja zamotajú hlavu. Najmä keď ani jeden nemá problém popýšiť sa svojím dokonalým telom. Fitnestréner ešte pred nástupom na Farmu šokoval tým, že na Instagrame zverejnil nahé zábery.

Bývalý manžel moderátorky Miriam Kalisovej (33) si dal zvečniť svoje dokonalé tehličky na bruchu či pevné paže, pričom jeho mužskú pýchu zakrývala len pokojná hladina jazera. Ponuku nafotiť takéto zábery dostal od autorov rakúskeho charitatívneho kalendára. Tak uvidíme, či sa odhalí aj na Farme, alebo bude mať z Michala komplexy.