ŠOK v hollywoodskom šoubiznise: Bývalý muž Kardashianky sa zaživa rozpadáva!

Bruce Jenner mal už ako muž záľubu podstupovať plastické operácie a klamať pribúdajúci vek týmto spôsobom. Lenže si, rovnako ako aj mnohí ďalší, neuvedomuje, že telo si pamätá všetko a všetko mu to aj pekne zráta. A to sa zrejme už aj deje...

Nepoznajú mieru

Bruceova fyzická stránka prešla prerodom na ženu nespočetným množstvom operácií a očividne mu to, teda jej, neprospelo. Podľa najnovších záberov sa po viacerých zákrokoch Caitlyn rozpadáva nos a začervenanie naznačuje, že sa jej tam „udomácnila“ aj nejaká infekcia.

S podobnými problémami bojoval aj nebohý spevák Michael Jackson, ktorý taktiež nepoznal mieru v skrášľovaní a pod skalpelom ležal častejšie ako pred televízorom. Svoje by o tom vedel povedať aj ľudský Ken Rodrigo Alves, ktorý je na plastických chirurgoch doslova závislý a necháva im na klinikách ťažké milióny. Brazílčan cez svoj dokaličený nos ledva dýcha a robí mu veľké problémy. Rukami nad ním zalamovali aj chirurgovia zo šou Spackané plastické operácie Paul Nassif a Terry Dubrow, ktorí nejedného svojho klienta upozornia, že ďalšia operácia ich môže definitívne pripraviť o nos. To urobili aj v prípade Rodriga a možno keby sa u nich objavila aj Caitlyn Jennerová, situácia by bola totožná. No darmo, komu nie je rady, tomu nie je pomoci...

