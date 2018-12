ŠOK: Mladý český herec zomrel na rakovinu v ten istý deň, ako sa o nej dozvedel

Mladý český herec Aleš Kubát (†30) zomrel náhle 26. decembra pred očami najbližších. Český portál blesk.cz priniesol smutnú spoveď jeho sestry Kateřiny (26), ktorá je absolútne zdrvená.

Čo sa vlastne udialo? Aleš aj Kateřina trávili Vianoce u rodičov v Chrudimi. Aleša bolelo brucho, ale myslel si, že je to z jedla. "Na Boží hod ráno nám ale hovorí, poďte sem, ja to mám nejaké tvrdé," spomína Kateřina. Odviezli ho preto do nemocnice. "Tam mu po ultrazvuku povedali, že má metastázy a veľký nádor na obličkách. Hneď sme začali plánovať liečbu v Prahe," povedala. Večer si spolu s ním ľahla do postele a v objatí zaspali. V noci, keď išiel na toaletu, omdlel. Keď spadol, okamžite všetci vstali a boli pri ňom. Mama ho vzala do náručia, kým prišla záchranka, ešte otvoril oči. Keď ho lekári chceli odviezť, mama ho pustila a vtedy zomrel. "Nádor mu praskol a nastala otrava organizmu," pokračovala sestra.

Aleš Kubát podľa Kateřiny podstúpil operáciu, pri ktorej mu z tela vybrali malý nádor, už pred piatimi rokmi. Nechodil však na kontroly, pretože si myslel, že je zdravý. "Chcel tomu veriť," dodala pred blesk.cz s tým, že mal veľa plánov do budúcnosti. Rodina sa nevie z toho, čo sa stalo spamätať. Milovaného Aleša pochovajú na Silvestra.