Šokujúce FOTO: Toto so sebou porobili hviezdy Hollywoodu! Budete viac ako zaskočení!

Čas je neúprosný a ľudia sa menia. Priberajú, starnú, strácajú iskru a týka sa to aj hviezd svetového šoubiznisu. Udržať si mladosť im nepomôžu ani tučné kontá, ani pobyty v klinikách krásy. Dôkazom toho, že slávne meno nie je všetko, je aj bývalá hviezda seriálu Beverly Hills 90210 Tori Spellingová (44). Blond herečka viac než filmovými rolami púta pozornosť tým, ako vyzerá – raz o niečo lepšie, inokedy horšie. Aktuálne má tú druhú fázu a jej najnovšie snímky vyvolali vlnu pohoršenia, čo to so sebou zase porobila. Tori pravidelne chodí na ošetrenie tváre chemickým pílingom, po ktorom je nejaký čas jej pleť červená ako rak.

Teraz však podľahla ešte aj tvárovým výplniam. Vylepšiť si očividne dala oblasť líc, ktoré ma napuchnuté. Horšie je, že výplne jej veľmi nesadli a tvár pôsobí zdeformovane a asymetricky. Tori navyše nelichotí ani pár kíl navyše, hoci pre ženu, ktorá má za sebou päť pôrodov, je táto malá chybička krásy tolerovateľná, obzvlášť keď jej posledný syn má len rok. Jedno je isté, Tori Spellingová by vyzerala rozhodne lepšie, keby sa zbytočne nedávala „skrášľovať“ na rôznych klinikách a nechala by prirodzene plynúť čas.

Je z neho dedko

S neúprosným časom bojuje aj známy módny návrhár Karl Lagerfeld (84). Pritom vďaka jedinečnému stylingu to dlho vyzeralo, akoby sa rokmi vôbec nemenil. Aktuálne fotografie však naznačujú, že to až taká pravda nie je a Karla dostihol dôchodcovský vek. Zo šviháka, ktorý bol vždy ozdobou každej jednej prehliadky, je odrazu starý pán, ktorý vyzerá adekvátne svojmu veku. Prekvapením je aj to, že návrhár upustil od svojho vždy dokonalého účesu a dohladka oholenej tváre. Brada mu však zbytočne pridáva vek.

Mackovia

Je dobre známe, že kilá navyše, či dokonca obezita vizuálne menia ľudí od základov. Nie je ničím nezvyčajným, že z krásnej ženy sa stane guľatá „tuctovka“ a z atraktívneho herca tučko bez sexepílu. Takto, bohužiaľ, dopadla aj hviezda z filmu Múmia či Cesta do stredu Zeme a z príťažlivého Brendana Frasera (49) je pupkatý ujec, ktorý má od svojho starého ja na míle ďaleko. Fanúšičky sú síce sklamané, no Brendan je spokojný, dosýta napapkaný, a to je podstatné.

Vlnu kritiky za svoje aktuálne krivky získala aj speváčka Anastacia (49), ktorá ich naplno predviedla v tanečnej súťaži Dancing with the Stars. Krátka suknička odhalila kypré ruky, tučné nohy a neprajníci si zgustli aj na jej oblom pozadí. V každom prípade, mať postavu krv a mlieko nie je hriech, no treba sa adekvátne obliecť a ukázať len to, čo vyznie lichotivo.

