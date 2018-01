ŠOKUJÚCE: Pozrite sa, ktorá zo žien Borisa Kollára sa chystá na PLES!

Zatiaľ tri zo širokého háremu podnikateľa a poslanca Borisa Kollára, ktoré sa môžu pýšiť účasťou na najprestížnejšej plesovej udalosti Slovenska - Plese v opere, sú Petra Krištúfková, Andrea Heringhová, ktorá mu robila spoločnosť dokonca viackrát a Linda Antal Rezešová, tá však s ním ale dieťa nemá. No teraz sa zdá, že Boris vyvetrá zatiaľ poslednú z mamičiek svojich ratolestí, speváčku Barboru Balúchovú.

Tá totiž vo štvrtok zverejnila na svojom konte na sociálnej sieti záber kreslenej tancujúcej dvojice s nápisom Ples a pod fotku napísala status: "A túto sobotu sa to všetko začne odznova" - a pripojila zamilovaného smajlíka.

Deň na to v príbehu na svojom konte zas umiestnila výzvu s otázkou, kto v Malackách jej vie v sobotu nalepiť mihalnice.

Tieto dve indície smerujú k tomu, že Barbora sa naozaj chystá na ples. Otázne je, na ktorý. V jej prípade by do úvahy pripadala návšteva plesu aj po pracovnej stránke, keby na nejaký prijala pozvanie ako účinkujúca, no status pod fotografiou napovedá, že v jej živote by sa malo udiať niečo doslova prelomové. A to by pokojne mohla byť účasť po boku otca jej ročného syna Alexandra Jána.

Tejto verzii nahráva do karát aj konto na sociálnej sieti “najobľúbenejšej” mamičky spomedzi Kollárových - Andrey Heringhovej. Tá totiž zverejnila príbeh, ktorý ju zachytáva v lietadle pri odlete. Dá sa teda predpokladať, že matka dvoch Kollárových detí letí mimo Slovenska a zrejme tak nebude prítomná na Plese v opere. Ako to tam napokon dopadne?