Šokujúce praktiky moderátorky Very Wisterovej: Jej manžel sa musí so synmi stretávať na ulici! Máme exkluzívne foto

Najprv to vyzeralo ako ideálny scenár, keď sa známa Slovenka zamilovala do americko-izraelského hudobného producenta. Nasledovala svadba z lásky, dvaja synovia a život medzi Izraelom a Bratislavou. A práve chýbajúce stále rodinné zázemie a stabilita sa stali zrejme kameňom úrazu vo vzťahu moderátorky Very Wisterovej (41) a jej ešte stále manželom Jeremym Hulshom (41). Ich sedemročné manželstvo prechádzalo krízou už dlhšie obdobie a kučeravá červenovláska slovo rozvod skloňovala už posledné tri roky ich vzťahu. Jediným dôvodom na umelé udržanie manželstva boli ich dvaja synovia Harlow (7) a Theo (4)...

Kto hovorí pravdu?

Vera vidí krach ich lásky v tom, že Jeremy bol vraj despotický a svoje manželstvo s ním neraz označovala ako za spolužitie v psychickom terore. On to však vidí úplne inak a na spoločnom hodnotení vzťahu sa zrejme už nikdy nezhodnú. Bývalá láska Wisterovej tvrdí, že za všetkým zlým treba hľadať jej aféry s inými mužmi, ktoré mali údajne prebiehať v jeho neprítomnosti, keď bola moderátorka so synmi na Slovensku.

„Vera najskôr tvrdila, že všetky články o jej údajných aférach ju majú zdiskreditovať, no neskôr kartu otočila. Začal som pochybovať. Uvedomil som si, že mnou manipuluje. Tušil som, že tie aféry sú pravdivé. Moja žena mala niekoľko tajných mileneckých vzťahov. Tak som ju v Izraeli konfrontoval. Priznala sa. Povedala, že bola osamelá a že ma miluje. Poprosila ma o odpustenie a že už všetky aféry ukončila. Ranilo ma to, no súhlasil som, že budeme pracovať na našom manželstve. Miloval som ju a milujem aj naše deti. Tie sú pre mňa najdôležitejšie,“ vyjadril sa v minulosti Jeremy na adresu svojej manželky, ktorá však záchranu ich vzťahu zrejme nezvažovala. Našla si novú lásku, Michala Svarinského, brata herečky Kristíny Svarinskej, po boku ktorého žiarila a zabúdala na manžela.

Stále v strehu

No okrem pocitu šťastia z novej lásky mala v prvom rade Vera strach, že Jeremy jej chce synov uniesť do Izraela, kde by bol vo väčšom práve ako na Slovensku. To, že má naozaj obavy, nasvedčoval aj fakt, že koncom februára minulého roka sa s deťmi v hotelovej izbe zamkla Jeremyho mama a nechcela Harlowa a Thea vrátiť ich matke. K tomuto incidentu bola privolaná aj polícia a odvtedy je Vera v strehu a podobnej nepríjemnej situácii chce predísť. Preto sa deti s otcom stretávajú za podmienok, ktoré podľa nášho zdroja určuje práve ona a on ich musí dodržiavať. Ak nie, synov vraj neuvidí.

Zvláštne podmienky

Vďaka našej pozornej čitateľke už aj vieme, o aké podmienky ide. Bola totiž očitou svedkyňou stretnutia Jeremyho s malým Harlowom a Theom. Zo spôsobu, ako prebiehajú ich spoločné chvíle, bola viac ako šokovaná. „Stretla som pred pár dňami v uliciach Bratislavy Veru s deťmi, kde za nimi prišiel ich otec. To, akú formu stretávania, majú zvolenú, je naozaj nezvyčajné,“ prezradila nám čitateľka, ktorá nad tým, čo videla, len krútila hlavou. „Vera mala neďaleko ihriska zaparkované auto, ktoré bolo odomknuté, s otvorenými oknami. Harlow s Theom na svojho otca čakali pri tom otvorenom aute. Jeden sedel dnu a druhý čakal vonku. Ich mama sedela na lavičke pár metrov od auta. Vyzeralo to tak, že situáciu, keď prišiel jej manžel za deťmi, vôbec nesledovala, lebo sedela chrbtom a ťukala si do mobilu,“ dozvedeli sme sa od očitej svedkyne, ktorá túto situáciu aj odfotila.

Bojí sa únosu?!

Vera s Jeremym teda do priameho kontaktu neprišla, nekomunikovala s ním a synovia sa s otcom stretli prakticky bez jej asistencie. „Zrejme sa bojí, že by jej deti uniesol, tak sa musia stretávať tam, kde povie Vera a podmienky si určuje výhradne ona. Šokujúce bolo to, že deti sa s otcom od toho auta nepohli ani na meter a ich vyše hodinové stretnutie prebiehalo iba tam. Čiže pre chlapa a otca dosť ponižujúca situácia, že vlastné deti nemôže zobrať ani na zmrzlinu či na preliezačky,“ hovorí svedkyňa, s tým, že ich mama sedela stále len pár metrov od nich a tomuto stretnutiu nevenovala ani jeden pohľad.

Je však jasné, že moderátorka má o deti strach a chce predísť situácii spred roka, keď jej svokra a manžel nechceli deti vrátiť. No či táto forma stretávania sa otca so synmi nie je až príliš rázna, je otázne... Vera je, zdá sa, pripravená na každú situáciu a nič nepodceňuje. To sa týkalo aj tejto zvláštnej situácie, pretože na stretnutie Jeremyho s chlapcami podľa všetkého dohliadali aj Verini niekoľkí kamaráti, ktorí boli v ich tesnej blízkosti. Ak by sa niečo nezvyčajné začalo diať, boli odhodlaní zasiahnuť a svojej kamarátke pomôcť. Či o nich tušil aj samotný Jeremy Hulsh, je otázne, no zrejme im nevenoval pozornosť, keďže sa tešil z prítomnosti svojich synov. Únos či nejaký škandál sa nekonal a Jeremy so synmi zjavne nemal žiadne zajačie úmysly. Či je však toto pre deti vhodná forma stretávania sa s otcom, je otázne, pretože pre zdravý vývoj potrebujú aj mužskú časť výchovy. Tak či onak, napätie medzi otcom a mamou musia vnímať a starší Harlow si zrejme uvedomuje, že u nich doma nie je práve štandardná situácia a iné deti svojich otcov stretávajú za iných podmienok. Voľba je však na ich matke a ony sa musia len prispôsobiť...