Šokujúce priznanie Lujzy Garajovej Schramekovej: Občas si s manželom klameme

Keď ste sa ocitli v nominácii ankety OTO v jednej kategórii s ostrieľanejšími herečkami, napadlo vám, že by ste ich mohli poraziť a vyfúknuť im sošku?

Pravdupovediac, je to pre mňa príjemné prekvapenie. Nie je to niečo, s čím sa dá rátať. To sú zhody takých veľkých okolností… Mala som šťastie na seriály, moje postavy boli možno sympatické divákom a odrazom toho sú takéto ceny. Nie je to ocenenie odbornej poroty, ide o obľúbenosť za ten rok, ako vnímal moju prácu divák. Hovorí to asi aj o tom, že v týchto všelijakých časoch ľudia veľmi potrebujú humor. Až je možno nefér pre seriál ako Tajné životy, že asi nemá ani šancu vyhrať, lebo diváci si niečo také ťažké nepustia. Pritom je to hereckou kvalitou možno neporovnateľné so seriálom Naši. Každý z nich je iný žáner, ťažko hovoriť, ktorý je lepší či horší. Vnímam to tak, že komediálna poloha je mojou parketou, tam sa cítim dobre a zrejme to tak aj pôsobí.

Vy ako diváčka k akým žánrom inklinujete?

Radšej si pozriem Tajné životy ako Hornú Dolnú alebo Našich. Možno práve tým, že v profesijnom živote sa dosť venujem humoru, niekedy sa potrebujem naozaj vyplakať. (Úsmev.)

Takže vás dokáže film rozplakať? Neprevládne vo vás rozum, že veď ide len o film, fikciu?

Veľmi rada nechám na seba vplývať emócie a nebránim sa tomu revať ako decko. Nemám s tým problém. Teraz si nespomínam, čo ma naposledy rozplakalo, ale asi nad filmami o nešťastnej láske neplačem, keďže v tejto sfére svojho života necítim nejaké nenaplnenie. Skôr ma asi rozplačú deti a starí ľudia a krivda, nešťastie.

Plakali ste niekedy kvôli vlastnej nešťastnej láske?

Veľmi málinko. Buď som taká povaha, že asi nejdem úplne do vecí, ktoré by mi mali ubližovať, alebo som tiež mala zatiaľ šťastie, tak ako pri seriálových úlohách. Som desať rokov vydatá, trinásť sme spolu a zatiaľ sa na seba usmievame. Rozmýšľam, či som kvôli manželovi už plakala, ale asi iba pri pôrodoch. (Smiech.)

Ako reagujú vaše deti, keď vás vidia na televíznej obrazovke ako mamu iných detí? Nežiarlia?

Nie, lebo to nesledujú. Grétka má štyri roky a ešte ju to nebaví, a syn neviem, či niekde niečo videl. Doma veľmi málo pozeráme telku. Mám pocit, že ma majú dosť naživo, nepotrebujú sa na mňa pozerať na obrazovke.

Prejavujete sa aj doma ako komička, robíte deťom divadielka, scénky? Ako trávite čas s deťmi?

Je to naozaj nuda, nič špeciálne. Žijeme. Snažíme sa nezabiť a stihnúť život popri robote a všetkom ostatnom. Nie som úplne zábavná matka, ktorá každý deň hrá divadielko. Robím ho v robote, doma na to už nie je chuť. Ale myslím, že veľký zmysel pre humor majú aj moje deti, nejak sa to v rodine točí.

Aj manžel má zmysel pre humor?

Určite, ináč by so mnou nemohol žiť. Napriek tomu, že je programátor, úplne že „kockáč“, je vtipný. (Smiech.) To sú tie stereotypy, že komik by mal byť vždy veselý a urobiť všade zábavu a programátor by mal byť nevtipný „kockáč“, ale mnohé z toho nie je pravda.

Kde si umelkyňa padla do oka s ítečkárom?

V podnájme, bol to sympatický spolubývajúci. Bývalo nás tam päť, traja chalani a dve baby a nejak sa to popárovalo.

S manželom ste sa na galavečer zladili, motýlika mal ušitého z rovnakej látky ako vy sukňu. Potrpíte si na módu, outfity?

Veľmi málo. Na vystúpenia sa musím obliecť adekvátne, ale keď idem do škôlky alebo do obchodu, je mi to úplne jedno. Nemám to tak, že som herečka a som zodpovedná za to, čo si oblečiem a čo si o mne ľudia pomyslia. To mám naozaj v paži. Ale keď sa na mňa majú pozerať diváci, ktorí si za to zaplatili, snažím sa, aby neodišli zhnusení. Keď je spoločenská udalosť, určite som rada za peknú. Ale dám si poradiť, vôbec sa v tom nevyznám. Neviem, čo sa hodí k mojej postave, nie je to moja práca. S kostymérkami nemám problém, čo mi povedia a dajú obliecť, to beriem, je to ich práca a dôverujem im.

Na galavečere OTO vám nebolo vidno pod sukňu, čo ste mali obuté. Boli to „štekle“ alebo niečo pohodlné?

Žlté lodičky, no neboli mega vysoké. Sú také, aby to vyzeralo trošku vyššie a aby sa na tom dalo aj prežiť. A aby som vyzerala chudšie! Hovorí sa, že každý centimeter opätku berie nejaké kilo, takže som mala asi päť kíl dole. (Smiech.)

Ste teda typická žena a riešite kilá navyše?

Určite áno. Ako poznám ženy, rieši to každá, aj keď je to často nepochopiteľné, keď najchudšia žena má pocit, že má niečo nedokonalé. Riešime to všetky. Aj keď tým, že mám muža a deti, už menej riešim, kto si čo myslí o mojej postave. Vnímam to podľa toho, ako sa cítim a teraz sa cítim veľmi dobre.

Manžel nepatrí k tým, ktorí „buzerujú“ za každé nadbytočné kilo?

Nie, to sa nám ešte nestalo. Neviem si pri sebe predstaviť partnera, ktorý by to riešil. Asi aj on pochopil, že som typ, ktorému sebavedomie treba skôr dodávať, ako brať. A vo vzťahoch by to malo byť práve o tom, aby sme tomu druhému sebavedomie dodávali. Keď ho budeme „dodžubkávať“, bude nešťastný a potom budeme menej šťastní aj my. Zatiaľ sa teda snažíme si klamať a dávať si komplimenty. (Smiech.)

Aké komplimenty dostávate od manžela?

Nebojíme sa povedať si, že sa ľúbime. Ľúbime sa, keď je bežný deň, keď sme všetci zdraví, keď večer doma zaspávame, alebo sa ráno zobudíme. Samozrejme, kompliment vždy poteší a môj muž nimi nešetrí. Myslím, že sa mu páčim a to je super vedieť.

Hneď po „OTO víkende“ vás videli na špeciálnom cvičení s elektrickými impulzmi, vďaka čomu sa rýchlejšie chudne, spevňuje a formuje postava… Dali ste sa na radikálne chudnutie?

Teda to sa o mne teraz správy takto rýchlo šíria? Áno, skúšam niečo nové. Nie som moc „fitko typ“, takže sa chodím trošku premôcť. Pravdupovediac je to preto, aby som mohla viac zjesť. (Smiech.)

Ocení manžel aj váš čerstvý úspech?

Myslím si, že nie nejako špeciálne, čo je úplne správne. To nie je iba moja zásluha, ale ako som už povedala, zhoda okolností. Som mu vďačná, že sme to zvládli, natáčanie nie je ľahké, keď točíme tri mesiace v kuse a po každom dni prídem domov a som akurát nervózna, že sa musím učiť nové texty. Manžel vie, že je to aj jeho úspech. Lebo je!

Ako zareagoval bezprostredne po tom, čo prečítali vaše meno ako víťazky?

Dali sme si pusu, úplne úprimne. Tiež mal strach, aby som sa na pódiu nepotkla, nespadla, nepristúpila si sukňu... Pre najbližších je to skôr stres ako radosť. A teraz je už soška doma a všetko je upokojené a tak ako doteraz.

Soška už má vo vašej predstave miesto?

Momentálne je soška na výlete, svokra ju chcela ukázať kolegyniam. Potom ňou možno pôjdu „pomachrovať“ deti do školy a škôlky a potom jej nájdeme dajaké miestečko.

Na pódiu ste predviedli aj niečo zo svojho umenia stand-up komičky. Stíhate sa ešte venovať týmto vystúpeniam?

Áno, ešte to robím, ale čoraz menej, keďže je dosť inej roboty a je to časovo náročné na cestovanie. Rozbehlo sa to, mám veľa šikovných mladých kolegov, ktorí majú menšie rodinné povinnosti. „Zájazdujú“ viac ako ja, ja si len sem-tam niekde vybehnem, vyberiem si čerešničku. A dozvedám sa o tom, ako ma tí mladí „prešťali“, ale veľmi im prajem.

Za časť stand-upu, v ktorom ste vysvetľovali, že sa herečka stáva známou celebritou vtedy, keď sa objaví na titulke časopisu s lesklým tvrdým papierom, pretože sa do nej nedá zabaliť vložka, ste zožali kritiku. Mnohí to považovali za nevkusné na takomto fóre. Ako sa na to pozeráte s odstupom?

Zožala som kritiku, ale aj množstvo pochvalných reakcií. Myslím si, že s humorom to ani inak nemôže byť. Pravdupovediac ma prekvapilo, že práve slovo vložka v ľuďoch spustilo toľko rozpakov. Reklamy na ne vidíme dennodenne v telke, je to neodmysliteľná súčasť našich ženských životov, takže mi nenapadlo, že to ešte stále berie niekto ako tabu. Celý program bol od začiatku humorne ladený, a preto si myslím, že moja malá „standupová vložka“ nebola porušením žiadnych nastavených kritérií.