Šokujúce sexuálne praktiky známej markizáčky: Muži chcú od nej tieto ZVRÁTENOSTI!

Už v šou Farma šokovala nielen vulgárnym slovníkom a drsným správaním, ale aj tým, že sa odhalila. A to nielen tak bežne, pózovala s obojkom okolo krku. Dnes si hovorí Madam Tiffany a trýzni mužov. Gabika už v minulosti priznala, že si prešla peklom – taliansky partner, s ktorým má jedenásťročného syna, ju pod vplyvom drog týral a bil. „Prečo som si to nechala? Žeby preto, že som bola zaľúbená? Už som bola slobodná mamička, s ním som mala ďalšie dieťa, takže som hľadala rodinné zázemie. Teraz už viem, že nie som rodinný typ. Vtedy som mala dvadsaťštyri rokov a nevedela som sa nájsť. Dnes už viem, že sa chcem venovať tomu, čo teraz robím, dotiahnuť to na profesionálnu úroveň a posúvať ďalším dievčatám, ktoré majú záujem,“ odpovedá. Jej záľuba sa skrýva za skratkou BDSM. Meno si vybrala podľa obľúbenej herečky Audrey Hepburn, ktorá ju fascinovala vo filme Raňajky u Tiffanyho. „Veľmi sa mi páči jej elegancia a štýl, aj film. Točí tam s mužmi, sú do nej všetci zaľúbení,“ smeje sa.

Bola mrcha

To, že našla záľubu v BDSM, prisudzuje svojim nepríjemným zážitkom z minulosti. Vzťah s Talianom na nej zanechal stopy a aj ten ďalší nebol ideálny. „Na Farme som bola za drsnú, arogantnú, mala som vulgárne vyjadrovanie. Slovenský puritánsky národ ma odsúdil za to, že som tam mala sex. No a čo? Nebola som zadaná a každý má svoje potreby. Po Farme som sa dala dokopy s priateľom, s ktorým som bola pred šou, ale išlo to dole vodou. Bola som žiarlivá mrcha – bila som ho, ponižovala, finančne som ho ničila. Už v tom vzťahu som bola dominantná, a keď sme sa rozišli, bola som bez neho úplne hotová. Finančne sa viem o seba postarať, ale chýbalo mi to rozkazovanie. Potrebovala som dať zo seba von agresivitu nahromadenú z minulosti,“ myslí si.

Nekradne manželov

Reči, že rozbíja ľuďom manželstvá, odmieta. Tejto záľube sa venuje cez deň, takže zadaní muži sú večer doma pri partnerkách. „Nie som ako klasická milenka, ktorá kradne ženám mužov. Ku mne chodia takí, ktorí žiadajú pomoc, alebo lekciu. Partnerky im neposkytnú to, čo oni potrebujú, preto vyhľadajú mňa. A potom si šťastne žijú ďalej a nikto o ničom nevie. Niektorí to chcú vyskúšať len zo zvedavosti. Takých väčšinou odbijem, alebo keď im poviem do telefónu praktiky, zľaknú sa. Myslia si, že s nimi budem mať tvrdý sex, ale vôbec to tak nie je. Ja v súkromí nemám rada tvrdý sex a ako domina ani sex nemám. Mňa sa nemôžu dotknúť. Celé je to o niečom inom - o tvrdosti, ale skôr o mojej dominancii. Je tam ponižovanie, výprask, trestám ich, vyžadujú psychické mučenie. A čo sú to za muži? Väčšinou ženáči a podnikatelia alebo vyššie postavení, top manažéri. Takí, ktorí nad sebou nemajú nadriadeného. Majú podriadených, dávajú rozkazy, a preto potrebujú byť aj v opačnej úlohe. Niektorí mi prídu navariť, upratať, ja som v latexe, a keď niečo urobia zle, budú potrestaní. A musia mi vykať. Je tam disciplína, môj otrok musí byť poslušný,“ vysvetľuje.

Nepotrebuje psychológa

Najčastejšie požiadavky vraj majú v oblasti footfetish, teda uctievanie jej nôh. „Dávam si preto na nich záležať, musia byť pekne upravené. Minule prišiel Francúz, do telefónu povedal, že prinesie jedlo, lebo chce z mojich nôh jesť. Doniesol nátierku, myslel si, že to bude syr, ale bola to bryndzová nátierka. Nechutilo mu to, ale prikázala som mu, že to musí zlízať z mojich nôh. Ešte aj opätok topánky som do toho namočila a zlízal to. Čudujem sa, čo sú schopní spraviť...“ Vraví, že je to pre ňu akoby terapia, nemusí aspoň kvôli minulosti chodiť k psychológovi. „Takto si to riešim, pritom ku mne chodia ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Majú doma nudný stereotyp alebo sú agresívni a keby neprišli ku mne, možno by to doma zle dopadlo...“ zamýšľa sa Gabika.

Neznesú veľa

Občas po nej zatúžia aj submisívne ženy, ktoré chcú mať svoju paniu, ale chodia k nej aj páry. „Ja s nimi nemám sex, ale oni spolu môžu mať, keď im dovolím. Keď chcem sex ja, uspokojí ma predsa môj milenec,“ vysvetľuje. Jej obľúbená technika je výprask bičíkom, ale Slováci vraj veľa neunesú. „Väčšinou mi hneď povedia, že nechcú mať stopy, takže musím odhadnúť takú ranu, aby ostal len červený pruh. Do pár hodín zmizne, ale keď sa to občas preženie, je na to dobrý gél na kŕčové žily,“ odporúča so smiechom. Chce sa viac zamerať na elektro. „Teda elektrické impulzy do tela, na pohlavnom úde. Klinik sex je o tom zahrať sa na rolu lekárky, ku ktorej príde muž ako pacient na vyšetrenie. Väčšinou sú roly učiteľka – žiak, doktorka – pacient, ale niektorí chcú byť psy, alebo mi slúžia ako stôl, na ktorý si vyložím nohy,“ prezrádza.

Robí z nich ženy

Niektorí majú úchylku na spodnú bielizeň, silonky, alebo chcú feminizáciu, teda aby z nich spravila ženy. „Mám rôzne parochne a oblečenie, nalíčim ich. A nájdu sa aj takí, ktorí chcú byť za deti, treba im dať plienky… Ale túto rolu som ako matka odmietla. Nebudem predsa biť a trýzniť ,akože‘ malé dieťa.“ A najbizarnejšia požiadavka? Tiffany sa nevie prestať smiať: „Sú takí vtipálkovia, ale ja ich už po telefóne odhalím a zruším. Jeden stále volal, aby som mu prdela do tváre. To si neviem predstaviť. Ani čo sa týka fekálií, slušne sa to povie kaviár – to nerobím. Ale natur sekt, teda môj moč, podám v pohári na šampanské, to mi nerobí problém,“ vraví. So všetkými si vopred stanoví pravidlá a potrpí si aj na oddanosť. „Už keď príde ku mne muž, patrí mne. Je to môj sub – môj otrok. Keby išiel za inou dominou, urazí ma to.“

Vzťah odmieta

Sama má hranice v sexe posunuté, aj keď vraví, že v súkromí je úplne iná a s milencom funguje normálne. „Ale keď pozerám porno, tak nie klasické, len BDSM. Veľa subov chce mať so mnou vzťah, ako sme videli vo filmoch 50 odtieňov. Väčšinou sa do dominy zaľúbia, ale ja to nechcem, vzťah absolútne nehľadám, milenec mi vyhovuje. Vzťah nechcem, nemám rada, keď mi niekto ide rozkazovať a tým, že mám deti, musel by živiť aj ich a to tiež nechcem. Nebudem čakať na muža, kedy mi donesie výplatu.“ Blízki si vraj na jej výstrelky zvykli, veď v každej rodine je čierna ovca. Dôležité podľa jej slov je, že má spokojný život, dve zdravé deti a že majú kde bývať. Jej syn nevie, čomu sa mama venuje. Dcéra bude mať osemnásť a vraj to berie normálne. „Je v pohode, veľakrát sa smejeme, keď jej porozprávam nejaké extrémy. Bola dosť zhrozená po Farme, vtedy mala trinásť a zle to brala. Ale veľmi som sa odvtedy zmenila. Netajím sa ničím, to jediné mi ostalo a ešte odhaľovanie,“ smeje sa.

Prišli aj Turci

Gabriela si domov v rodnej obci Diakovce chlapov nevodí. „Tam som len ja a moje deti. To, že som bez chlapa, mi neprekáža. Keď sa chcem pritúliť, stretneme sa s milencom.“ Obľúbenej činnosti sa nevenuje doma, ale playroom, teda mučiareň, má na inom mieste a upozorňuje na maximálnu diskrétnosť. A ako rieši to, keď chlap od vzrušenia kričí? Nechodia sa sťažovať susedia? „Keď príliš kričia, dám im do úst náhubok alebo zalepím ústa. Lekcie trvajú zhruba hodinu a pol podľa toho, ako ma ten sub baví. Ak nie, odíde neuspokojený, to je jeho trest. Niekedy im dávam aj pás cudnosti a s ním odídu domov, na rozkoš musia počkať, až kým sa ku mne vrátia. Väčšinou sú to mamičkári, starí mládenci. Moji otroci dosahujú orgazmus, len keď im to dovolím. A pri mučení si vždy dohodneme stopku, slovo, ktoré ma zastaví. Ozval sa mi jeden Čech, ktorý chcel lekciu bez stopky, až pokým bude mať triašku. Ale to by som mu musela dať podpísať nejaký papier, aby som bola chránená. Zvláštne bolo aj to, že som mala už dvoch Turkov. Pritom u moslimov nemôže byť žena nadriadená a oni chceli byť ponižovaní... Každý deň sa stretávam s niečím novým,“ skonštatuje.

