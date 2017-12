Šokujúce Vianoce speváčky Katky Knechtovej: Spievajú sa u nich perverzné pesničky!

Sympatická východniarka na Štedrý večer odhodí všetky zábrany a naplno si užije plný stôl dobrôt, o ktorý sa postará spolu s mamou, so sestrou a s babkou.

Kuchárky na vínku

Hoci mala Katka (36) problémy so zápalom žalúdka a ideálne jej nefunguje ani pankreas, maškrty si neodpustí. „Čím som staršia, tým radšej mám vianočné prípravy. Vždy sa všetky stretneme, varíme spolu a popíjame pri tom víno,“ smeje sa. „Milujeme kyslú kapustnicu, ale prízvukujem, že veľmi kyslú. Aj bobaľky s makom a, samozrejme, šalát. Mamina jedáva kapra, babka so švagrom vyprážané rezne a ostatní nejakú ľahšiu rybu,“ vymenúva speváčka. Veľmi sa teší aj na to, že pri stole s nimi zasadne jej posledná žijúca babka. „Má osemdesiatšesť rokov a na Vianoce nám spieva aj perverzné pesničky. To je naozaj perfektné!“

Vždy pripravená

Pre Katku je rodina všetkým: „Základom je, aby sme v tento čas boli všetci spolu. Nevieme si predstaviť Vianoce mimo domova,“ zdôrazňuje a prezrádza, že darčeky nakupuje dlhé mesiace pred Vianocami. „Vždy len tak medzi rečou načúvam, kto by si čo želal, svedomito si to zapisujem a potom to zháňam. Tento rok som už plne pripravená,“ teší sa.