Som už ofackaná: Kristína Farkašová prezradila, čo očakáva od muža

Nie je len herečka, napísala tri knihy a založila značku vtipných vecí, ktoré sama navrhuje. Aktuálne Kristína natáča seriál Som mama o ženách a vzťahoch s mužmi, no stihla si so svojimi dvojičkami Matildou a Elou odskočiť do exotiky.

V marci ste strávili dovolenku v teple, ako ste si ju užili a ako sa páčilo dcérkam? Nechceli ostať?

Boli sme v Thajsku a splnili sme si odveký zimný sen o lete. Bolo to fantastické najmä v tom, koľko sme na seba mali času. Žiadne nákupy, stresy, vtedy byť tam a vtedy tam. Len my. Je neuveriteľné, ako dievky počas nášho výletu vyrástli. Naraz sú to samostatné malé ženy s brutálnym humorom.

Šokovane som na ne pozerala každý deň – že čo s deťmi urobí taký ten spoločný čas, zážitky. Prekvapili ma nekonečne. Sú to parťáčky, ktoré milujú cestovať, objavovať. Myslím, že začínam šetriť aj na budúci rok. Ak sa dá, treba v zime ujsť za slnkom. Nie je to drahšie ako dovolenka v tatranskom rezorte.

Vedeli by ste si predstaviť život v inej krajine, lákalo vás to niekedy? Ako herečka a spisovateľka máte viac možností v rodnej krajine, ale vy by ste sa vedeli živiť aj inou prácou, veď vyrábate vtipné tričká a iné veci.

To by bolo fantastické, keby som mohla byť nomádka! Celý čas mi to išlo v hlave. Áno, pokojne by som mohla žiť niekoľko mesiacov v roku mimo Slovenska. Bez akýchkoľvek problémov. V hlave to mám dávno vymyslené, len sa to, bohužiaľ, nedá, keďže bez dievok by som nikam nešla a ony potrebujú byť aj so svojím otcom. Takže v budúcom živote. A pokojne bez hrania. Ja nie som herečka. Nikdy som sa tak necítila, nikdy som to nepovažovala za dôležité, len som sa k tomu náhodne dostala a baví ma to. Rozhodne to však nie je môj „dream job“. Ani seriál Som mama som nechcela robiť. Producentka Miška Čobejová ma musela ukecať.

Od januára natáčate seriál podľa vašej knihy Som mama. Scenár ste písali sama?

Áno, seriál má názov Som mama, ale okolo mojej knižky Som mama naozaj len išiel. Nedá sa povedať, že je to na motívy, je to naozaj len inšpirované mojou knižkou. Skrátka ženská čaká dvojičky a je trochu taká ako ja. Inak sú to príbehy štyroch rôznych tehotných kamarátok, ktoré majú jedného gynekológa. Takže scenár písal tím scenáristov a kde-tu sa vyskytne situácia z mojej knižky. Ja si budem písať sama jedine monológy, alebo budú použité z knižky, keďže v seriáli budú aj také špeciálne state mojich snov. Teda snov mojej postavy Tiny.

Ste spokojná s tým, ako scenáristi vystihli ducha knižky a ako prenikli do sveta matiek?

Baví ma hrať, čo scenáristi napísali. Keď som čítala scenáre, párkrát ma oblial pot a začala som sa okolo seba obzerať, či ma niekto nestalkuje. (Smiech.) Hovorím si: veď toto som ja, toto je ako ja, toto je moja veta. Ako to vedia, odkiaľ ma tak poznajú?! Celkom milo strašidelný pocit. Režisér Honza Novák a Miška Čobejová nezávisle od seba skonštatovali, že sa scenáristi inšpirovali knižkou a nasiakli jej duchom a atmosférou. Tak som milo potešená. Veci, ktoré mi v mojom živote prišli nenormálne, či čudné, sú naraz v scenári veľmi milé. Nie som až taký zlý mimozemšťan ako som si myslela...

V seriáli máte kolegu Adama, ktorý by chcel byť niečo viac ako len kolega. V súkromí sa váš kolega Peter stal niečím viac, je vaším partnerom. Inšpirujete sa pri písaní monológov aj vaším vzťahom?

Keďže som scenáre nepísala, nevidím tam ani náznak paralely. Adam je môj kolega, ktorý ma platonicky veľmi ľúbi. Krehký dobrý človek. No ja naňho kašlem. Je to môj najlepší kamarát. A je skvelé, že ho hrá môj najlepší kamarát z vysokej školy Števko Martinovič. Je pekné stretnúť sa po takom čase a zahrať si spolu. Každý deň sa vyobjímať a počas scén si spolu poplakať, či sa rehotať do nepríčetna.

Nedávno ste dali do obehu nový obal na telefón s motýľmi a na sociálnu sieť ste k nemu pridali popisky – mám ich plné brucho, zamilovaná, motýle v bruchu... Takže dajte recept, ako si udržať zamilovanosť vo vzťahu.

To sú motívy, ktoré vznikli už pred dvanástimi rokmi, a vďaka krytom ich môžem znova vytiahnuť. Motýle boli mojím najpredávanejším tričkom, keď som ešte tričká predávala po jarmokoch, ľudia a aj ja ich mali radi. Som romantická duša, ktorá vidí veľa lásky okolo seba a rada sa ňou dá unášať. Určite nič z toho, čo produkujem, nezažívam v súkromí. To by potom muselo platiť aj na tričká s nápismi ako: „Naozaj mi nič nie je“, „Si škaredý a ja nemám čas“, alebo „Áno, láska, máš pravdu“. Moja značka Koláčová je viac cynická, preto som si prišupsla aj ďalšiu značku „pekne krásne“, ktorá je ľúbivejšia. Lebo aj taká ja som. A ako si udržať zamilovanosť? Myslím, že som jedna z posledných, ktorá by mala niekomu radiť, ako fungovať vo vzťahoch.

Nie ste celkom beznádejný prípad, veď treba vedieť udržať civilizovaný vzťah aj po rozchode. Vám sa zjavne darí komunikovať s otcom svojich dcér. Čo by ste odkázali ženám alebo mužom, ktoré si cez deti vybavujú účty s ex? Bojovali ste na začiatku s niečím aj vy?

K svojmu súkromiu by som sa nevyjadrovala rada. Je veľa zaujímavejších tém, ktoré si ľudia môžu prečítať.

Je pre vás ťažké nájsť si čas na partnera, urobiť si chvíľu v dvojici, keďže ste pracovne vyťažená a zároveň mama dvojičiek, alebo ste „superžena“ a máte návod na to, ako všetko zvládať?

Nie, nie som typická žena, som žena s diagnostikovanou hyperaktivitou. (Úsmev.)

Seriál Som mama má mapovať strasti a slasti partnerského života. Čo je podľa vás, alebo pre vás najväčšia strasť v partnerskom živote?

Myslím si, že je fajn mať tridsaťpäť rokov. Som už ostrieľaná, skúsenejšia, mám zažitého až-až a zároveň som tá, čo má značku „pekne krásne“. Najväčšia strasť v partnerskom živote je nemať spoločné zážitky a nemať v partnerovi najlepšieho priateľa. Keby som si toto prečítala v dvadsiatke, asi by som si myslela, že je to blbosť. Zároveň som pochopila, že žena musí byť ženou. Dnešné ženské toho majú naloženého strašne veľa. Starostlivosť o deti, zárobok, domácnosť. Robia veci, ktoré by mali robiť muži, a tak sú príliš unavené, aby boli ženami. Vždy som bola skôr chalaňka, kamoška, no pred pár rokmi som objavila, že „jéj, veď ja som žena“ a teraz sa tak učím existovať. Nechať si pomôcť, nechať sa rozmaznávať, užívať si ženskosť – je to paráda. Nikdy som nevedela, že je to také dôležité.

Čo od muža očakávate? A mali by ženy od mužov vôbec niečo očakávať?

Neočakávam nič, takže by som nemala byť sklamaná. Ďalšia z vecí, čo si vychutnávam, je žiť pre súčasný moment, pre to, čo je teraz.

Vediete aj dievčatá k tomu, čo si majú o mužoch myslieť, všímať na nich, alebo sú ešte malé na takéto témy?

Nie sú malé na žiadne témy. Bavíme sa o všetkom. Verím, že majú vo svojej blízkosti pekné vzory na to, aby videli, ako sa má muž k svojej žene správať.

Môžete to konkretizovať? Máte tým na mysli vzťah vášho otca k mame alebo vzťah partnera Petra k vám?

Mám tým na mysli množstvo fantastických mužov, ktorí sú naši priatelia a, samozrejme, v prvom rade Petra.

Ako si Peter rozumie s vašimi dievčatami? V čom našli spoločnú reč? Čo radi spolu robia?

To vieme my a tak nám to vyhovuje. Sú veci, o ktoré sa deliť netreba.

Patríte k tým známym tváram, ktoré dali najavo, čo si myslia o tom, čo sa na Slovensku deje. Hovoríte o tom so svojimi dcérami, primerane ich veku? Učíte ich zaujímať sa o dianie okolo seba od plienok?

Samozrejme. Je to pre mňa prirodzené. Od detstva som tiež počúvala debaty na tieto témy a som rada, že mám k tomu vzťah. Že ma zaujíma, v akej krajine žijem a že žijem v krajine, kde môžem vyjadriť svoj názor. Že za to nebudem zavraždená… väčšinou.

Je nejaká otázka alebo názor, ktorým vás v poslednom čase dostali?

Áno, minule som sa nad niečím rozčuľovala a dievky mi povedali: „Potrebuješ objať? Mami, nerozčuľuj sa, dá sa tvoja situácia riešiť? Dá?“ A ja že hej a ony: „No vidíš, tak sa zbytočne trápiš.“ Hm, kde to tak asi počuli? (Smiech.)

Čo považujete za najväčšiu facku od života a čo ste si z nej odniesli?

Od života som facku nikdy nedostala. Každý má život, aký si urobí. Teda pokiaľ je zdravý a slobodný. Ak sa mi aj niečo prihodilo, čo ma bolelo, vnímam to s odstupom času ako to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Všetko je tak, ako má byť.

