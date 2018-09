Som opitá nešťastná 42- ročná žena… Šokujúca spoveď slávnej herečky stále dojíma

V nedeľu by sa kráska azda s najtragickejším osudom zo všetkých európskych herečiek dožila osemdesiatky. Hoci od jej predčasnej smrti v 43- rokoch uplynulo skoro štyridsať rokov, nezabudlo sa na ňu. Akurát, že v pamäti divákov zostala ako mladučká cisárovná Sissi. Presne toto nechcela! Po celý život bojovala, aby sa zbavila romantickej nálepky a ľudia ju akceptovali ako dospelú svojprávnu ženu. Za života sa jej to nepodarilo. Možno sa jej to podarí teraz, vyše tridsať rokov po smrti.

Najotvorenejšie interview



O Romy Schneiderovej totiž vznikol nový film, ktorý sa práve začína hrať aj na Slovensku. To, že dni dni v Quiberone stoja za návštevu kina, naznačuje už fakt, že na Berlinale získali sedem nominácií na Zlatého medveďa vo všetkých najdôležitejších kategóriách.

Snímka je pozoruhodná v tom, že dáva možnosť spoznať skutočnú Romy, aj keď ju hrá iná herečka. Zobrazuje totiž, ako vznikol jej najotvorenejší rozhovor, ktorý poskytla pre nemecký Stern v apríli roku 1981. Na plátne odznejú mnohé autentické vyjadrenia z tohto interview, ktoré Romy povedala v čase, keď mala za sebou celosvetovú hviezdnu filmovú kariéru, no jej osobný život bol kvôli šoubiznisu v troskách. Ako sama o sebe povedala novinárovi: som opitá a nešťastná žena.

Naozaj bola závislá od alkoholu a liekov a zomletá filmovým priemyslom, despotickou matkou, mužmi a Sissi, ktorú jej najmä v Nemecku a Rakúsku dokonala predhadzovali. Zároveň je však zo snímky jasné, prečo ju miloval celý svet a najzvodnejší muži na čele s Alainom Delonom. Nikdy totiž nestratila svoj odzbrojujúci pôvab, milotu, naivitu a chuť do života.

Moje dieťa je mŕtve….

Film sa končí happy endom, Romy aspoň načas vďaka zlomenej nohe dokáže vystúpiť z pracovného kolotoča a venovať sa rodine, hlavne malej dcérke a štrnásťročnému synovi Davidovi, s ktorým sa za posledné roky odcudzili.

Bohužiaľ, rozosmiata Rommy netušila, že jej zostáva rok života a pred sebou má najväčšiu životnú tragédiu. Krátko nato totiž David preliezal železný plot v dome starých rodičov, napichol sa naň a vykrvácal. Stalo sa to 5. júla 1981. Len dva dni predtým si jeho mama poznamenala do denníka, že majú spolu láskyplný vzťah a v auguste začína nakrúcať nový film.

„Verím, že som prekonala všetky ťažkosti a že som zase úplne v poriadku,“ poznamenala si. A o dva dni pribudol zápis: „… moje dieťa je mŕtve…“

Lístky od Delona

Aj po tejto tragédii sa znovu pokúsila nadýchnuť. Spomínaný film skutočne natočila, hoci za pomoci tabletiek na spanie a povzbudenie. Po aprílovej premiére plánovala, že sa s rodinou usadí na vidieku a pokúsi sa tam nájsť pokoj a mier v duši. Všetko však bolo inak. 29 mája jej v spánku zlyhalo srdca. Jej malá dcérka spala vo vedľajšej izbe…

Uložili ju do hrobu k Davidovi a pohreb zorganizoval Alain Delon, ktorý jej do truhly vložil ľúbostná odkaz. Paradoxne, o jeho lístočkoch hovorila aj v slávnom interview. Na otázku, či od neho dostávala listy, odpovedala: „Nie, ten písal lístočky. Najdlhší napísal, keď ma opustil. Ustavične ma podvádzal. Bola som nakrúcať v Amerike. Vrátila som sa, byt v Paríži bol prázdny. Na stole ležala kytica ruží, pri nej lístok: Som s Nathalie v Mexiku, všetko dobré, Alain. Bol zbabelec, ale bolo to veľmi krásne…“



