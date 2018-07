Som vycvičený! Obľúbený slovenský herec priznal, čo ho stálo dlhoročné manželstvo

Jeden z našich najvyťaženejších hercov František Kovár je so svojou manželkou, lekárkou Danielou, už viac ako štyridsať rokov. V manželstve im to stále klape, čo je v šoubiznise výnimka. Spoločne vychovali dvoch synov a aj teraz si ruka v ruke užívajú život plnými dúškami. Prvýkrát sa stretli na oslave svojho spoločného priateľa a hercovi sa okamžite zapáčilo dievča v ružových šatách, s osím driekom a s dlhými vlasmi.

Ako sme sa zaľúbili

Presne v sobotu siedmeho júla majú manželia štyridsiate piate výročie svadby. Herec si na to pamätá, akoby to bolo včera. „Bola sobota o pol tretej. Pamätám si, že bolo veľmi teplo, ale svadba sa úžasne vydarila,“ opisuje jeden z najkrajších dní života. Nad otázkou, ako to, že to tak dlho spolu vydržali, ani chvíľku nezaváha: „Najdôležitejšie je, aby si partneri sadli a život to už zariadi. Samozrejme, že je v tom obrovský kus šťastia, ak stretnete lásku a ešte to aj spolu dlho vydržíte. Musíte si hlavne vedieť odpúšťať, potom ten život krásne beží. Zrazu zistíte, že už ste v príjemne zabehnutých koľajach.“

Aj podľa hercovej polovičky Daniely musí byť v manželstve láska, priateľstvo, spolupatričnosť, pretože iba úradný papier nič neznamená. Ako si spomína na okamih, keď sa do manžela zaľúbila? Do miestnosti, kde sa konal večierok, vchádzalo mnoho ľudí a ešte tam bolo aj prítmie, ale ich pohľady vo dverách sa vraj okamžite stretli a láska bola na svete.

Meškal na rande

Herec tvrdí, že sa nestalo, aby si niekedy vyhrážali rozvodom. „Hádať sa treba, ale s mierou. Najviac viem ženu nazlostiť, ak na niečo zabudnem. Dosť sa však snažím a musím povedať, že sa zlepšujem. Som vycvičený. Pamätám si, že v mladosti mala na mňa nervy, keď som všade meškal, dokonca aj na rande. Ak by som vám však mal povedať, ktorý z momentov manželstva bol najkrajší, je to ťažké, bolo ich neúrekom. Ale medzi nezabudnuteľné patrí určite ten, keď som manželku priviedol do pôrodnice. V našom prípade sa to stalo dvakrát a bolo to úžasné.“

Slzy na krajíčku

František Kovár patrí k mužom, ktorí sú k ženám vždy príjemný a galantný. Je však taký aj doma? „Nie je nič krajšie, ak môžem urobiť niečo, čím manželke vyčarím úsmev a sledujem, ako má od dojatia slzy na krajíčku. Som veľmi rád, ak ju môžem takto v dobrom dojať. To sú také obyčajné každodenné maličkosti, tých veľkých zážitkov býva v živote málo a tie sa nedajú plánovať,“ priznáva. Prevzali jeho nekonfliktný životný postoj aj jeho synovia? „Je pravda, že deti veľa vecí odkukajú, ale pozor, nechcú to dokonale reprodukovať. Moji synovia si tvoria vlastné, iné šťastie. Určite s mnohými vecami nesúhlasili, pretože majú svoj vlastný svet. Dôležité je, aby našli také hodnoty, aby boli šťastní.“

Konečne ženy

Keďže manželia nemali dcéru, dievčenské záležitosti František Kovár nikdy neriešil. Ako vraví, ženský element k nim prišiel až s troma vnučkami. „Pri chlapcoch je to úplne iné. Ženský fenomén funguje od narodenia v tom, že si vedia mužov omotať okolo prsta. Aj moje vnučky si takto omotali mňa,“ smeje sa pyšný starý otec a dodáva: „Pri nich zisťujem, čo je kupovať nové šaty, v ktorých sa pred nami potom vrtia a robia malú módnu prehliadku. To som predtým nepoznal.“ Herec priznáva, že patrí k typickým starým otcom, ktorí radi rozmaznávajú. Na druhej strane však vie byť aj rázny – niečo zakázať a dokonca zákaz aj dodržať! „Ale aj tak vedia, ako na mňa,“ smeje sa. Veľmi sa teší aj z toho, že všetky štyri vnúčatá majú medzi sebou výborný vzťah. Spomínaný ženský element totiž u Kovárovcov vyvažuje vnuk Dávidko.