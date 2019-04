Po návrate zo zahraničia čakal na Soňu Müllerovú šok. S niečím takým nepočítala ani v zlom sne

Požiar, ktorý zničil gotickú katedrálu Notre Dame šokoval aj moderátorku Soňu Müllerová, ktorá má k Francúzsku veľmi osobný vzťah. Okrem toho, že miluje francúzsky jazyk, v tejto krajine študovala a teraz žije jej dcéra Ema, ktorá sa tam uchytila v módnom priemysle.

"Pred pár dňami som bola v Paríži, odkiaľ som posielala mojim spolužiačkam fotografie z miest, ktoré som pochodila," povedala nám. A práve keď sedela v pondelok večer na prehliadke Bratislavských módnych dní, dostala zasa ona správu od nich, čo sa v Paríži deje. Keď si prezrela video horiacej katedrály, ktoré jej poslali, neverila vlastným očiam.

"Bola som šokovaná. Veľmi dôverne to tam poznám, bola som tam veľakrát aj preto, že neďaleko bývala moja dcéra. Je to strašne smutné," povedala. Priznala, že ako prvé jej napadlo, či nejde o teroristický útok, pretože už v minulosti bol Notre Dame prísne strážený pre takúto hrozbu. "Je hrozné prísť takto o kultúrnu pamiatku, na ktorú je hrdý celý francúzsky národ, ale dôležité je, že neprišlo k tragédii a nie sú veľké obete na životoch. Vždy tam býva strašne veľa ľudí..." dodala. Verí, že Francúzi Notre Dame obnovia tak rýchlo ako sa len bude dať.

Ohňová šou

Miesto pred katedrálou je podľa Sone Müllerová priam magické. "Pamätám si, keď som tam bola minulý rok v lete, mala som silný zážitok. Pred Notre Dame vystupovali pouliční umelci s obrovskými horiacimi kruhmi. Bola už tma a bolo to veľmi efektné. Na tú ohňovú šou o jedenástej v noci, z ktorej boli turisti aj domáci úplne unesení, nezabudnem. Neviem, či v tom máme hľadať nejakú symboliku... Asi nie. Je to zrejme nešťastná náhoda a tak to treba brať." Keď do Paríža pôjde nabudúce, určite sa tam pôjde prejsť a ak bude príležitosť, pokojne prispeje na zbierku na obnovu katedrály.

Skladajú sa po miliónoch

Na obnovu katedrály sa už skladajú známe celebrity zvučných mien - napríklad herečka Salma Hayeková, ktorá si vzala podnikateľa Francoisa Pinaulta už avizovala, že prispejú tučnou sumou, hovorí sa o desiatkach miliónoch. Rovnako aj modelka Natalia Vodianova, ktorá patrí do miliardárskej rodiny Arnaultových, sľúbila, že pošle milióny. Finančnú pomoc prisľúbil poslať aj slovenský prezident Andrej Kiska - oznámil to dnes na svojom instagrame.

Okolie katedrály sa stalo pútnickým miestom, ku ktorému sa chodia davy ľudí modliť.

