Soňa Müllerová porušila vlastné zásady: V lete sa oddávala tejto radosti

Každá žena by chcela prežiť celý život bez vrások a s pevnou pokožkou. Musíme sa síce zmieriť s tým, že to tak nebude, no nežné pohlavie sa bez boja nevzdáva. Dôkazom toho, že má zmysel zabojovať, je Soňa Müllerová. Potrpí si na kvalitnú kozmetiku, dôležitý je pre jej telo aj pokožku pohyb na čerstvom vzduchu a zdravý jedálny lístok. Priznáva, že čeliť času jej pomáha aj neinvazívna dermatológia.

Dokonalé leto

Soňa sa dlhé roky ani neopaľovala, aby jej koža nestarla zbytočne rýchlo. Bola presvedčená, že je to aj zdravé. Tento rok však slnečným lúčom neodolala. „Reagovala som na nové informácie našich dermatológov aj osteopológov, že pre naše telo je dobré byť na prirodzenom slniečku. Ale do jedenástej hodiny doobeda a potom by sme sa mali natrieť ochranným krémom. Preto som nebola už taká opatrná ako po iné roky a nenatierala som sa hneď ráno, ale až o tej jedenástej. Ako vidíte, som aj trošku opálená, čo som nebola už roky,“ hovorí spokojná moderátorka.

Soňa už zarezáva v Dámskom klube, priznáva, že počas leta sa nabila dostatkom energie. „Leto som mala super, lebo sa mi páči takéto pekné počasie. Užívala som si slniečko. S priateľom sme boli na dovolenke, aj s dcérou som bola na dovolenke. A bola som aj na chalupe, takže som mala pestré prázdniny.“