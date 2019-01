Soňa Müllerová prekvapila. Zdalo sa, že sa tomu vyhýba a aha!

Soňu Müllerovú (57) sme zastihli v lese, kde bola na prechádzke so svojím štvornohým miláčikom a užívali si konečne sneh aj v Bratislave. Aj známa moderátorka do nového roka vstupuje so želaniami, s predsavzatiami a novými výzvami. Hoci je stále aktívna, v novom roku by chcela napríklad viac cvičiť. „Priala by som si, keby sa nám aj naďalej dobre darilo s Dámskym klubom, tak ako sa nám darí. Tým, že fungujeme už desať rokov, máme chuť aj naďalej vytvárať príjemnú ženskú reláciu. Svet sa tak mení, že je stále o čom diskutovať a menia sa pohľady na veci, tak sa z toho tešíme,“ hovorí Soňa a dodáva: „Mám za sebou celkom fajn rok, nič tragické ani veľkolepé sa neodohralo. Tak si hovorím, keby takýchto príjemných rokov bolo ešte dosť.“

Pre zábavu

Milovníčka módy a celkovo ženského sveta sa však neuspokojuje iba s aktivitami, ktoré už má. Stále vymýšľa nové veci a spolu s bývalou kolegyňou Emmou Tekelyovou rozbehli nový projekt. „Vytvorili sme si spoločný instagramový profil ,mydve2‘. Chceme trošku ženy inšpirovať módou a dobrou náladou. Tým, že sme boli dlhé roky kolegyne v hlásateľni, tak sme sa rozhodli, že si urobíme takúto zábavnú aktivitu. Tešíme sa z toho, je to pre nás príjemné spestrenie. Je to na spríjemnenie nášho života a možno to niektoré ženy poteší. Celý môj svet je vlastne ženský svet, všetko, čo okolo seba vidím, počujem, sa snažím spracovať pre baby, ktoré sledujú Dámsky klub, ktorý je pre mňa pracovnou prioritou,“ dodáva.