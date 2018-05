Soňa Müllerová prezradila, čo stojí za jej skvelým vzhľadom. Povedali by ste, že podstupuje tento zákrok?

V televízii začínala ako hlásateľka pred viac ako tridsiatimi piatimi rokmi a dnes moderuje Dámsky klub. Nečudo, že má prehľad o ženských témach. Najmä keď aj sama za seba rada chodí na módne prehliadky a spoločenské akcie. A vždy patrí medzi najzaujímavejšie oblečené dámy. Na tejto žene jednoducho vidno, že móda ju baví. „Áno, sledujem, čo sa dá a to nielen v médiách, ale surfujem aj na internete. Neberiem to ako povinnosť. Sama sa teším, keď sa pekne oblečiem. Je to pre mňa druh výtvarného umenia,“ prezradila nám svoju filozofiu.

Soňa Müllerová opäť zatienila všetky ženy. Tieto kúsky by ste mali mať v skrini aj vy

Nepotrebuje rady

Dnes vraj už nepoužíva vyjadrenia typu – toto by som si na seba nikdy nedala. Priznala sa, že sa jej vypomstilo vyhlásenie, že kvetované šaty by si v istom veku už neobliekla. Tento rok mala na sebe množstvo kúskov, ktoré boli posiate kvetmi a pochopila, že dôležitejšie než dátum narodenia, je to, ako sa človek vie zladiť. „V mojom veku sa už teším z toho, ako vyzerám. Stačí mi, keď zažijem pekný večer a cítim sa dobre v tom, čo mám na sebe. Dám si pokojne aj to, čo sa práve nosí, ak to viem doladiť do svojho štýlu. Veľakrát si však na prehliadkach poviem, že toto je už pre mňa divočina. Dnes vedia byť outfity veľmi odvážne,“ vysvetľuje.

Aj jej to však niekedy nevyjde „Keď sa veľmi usilujem a chcem, aby ten outfit na mne vyzeral skvele, presne vtedy sa to tak nepodarí a som nespokojná.“ Našťastie, rokmi sa už obrnila aj voči kritike. „Už sa neradím s nikým, čo si oblečiem, a neriešim, či mi dá módna polícia pätku. Vek prináša skúsenosti,“ konštatuje s úsmevom.

Vďačná psovi

Moderátorka však zdôraznila, že s mladicami sa nechce porovnávať. Vek sa nedá večne klamať. Aj keď nepatrí k ženám, ktoré by sedeli hodiny na estetických klinikách, predsa len si raz ročne dá spraviť očné vrásky, aby boli menej viditeľné. Nechce však, aby jej ich príliš vyhladili, pretože by si pripadla neprirodzene.

Žiť sa naučila aj s upodozrievaním, že má zväčšenú spodnú peru, čo nie je pravda. Ani podľa figúry nevyzerá Soňa na svoj vek. Sú za tým tvrdé diéty a hodiny potenia sa vo fitku? „Teraz som trošku pribrala, ale myslím, že za to, ako vyzerám, vďačím genetike a psovi. Vďaka nemu sa veľa hýbem a prechádzka s ním je zároveň moja psychohygiena. Niekedy si síce dám aj nejaké strečingy alebo pilates, ale nepravidelne. Ani v strave sa výrazne nemusím obmedzovať.“ No aj keď priberie alebo schudne, tak je to súmerné a nemusí sa trápiť tým, že by niektoré partie tela musela skrývať a prispôsobovať tomu svoje outfity.