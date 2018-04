Priznanie speváčky Barbory Švidraňovej: TOTO plánuje urobiť po pôrode s placentou!

Barbora sa rada o seba stará, dopraje si pravidelnú manikúru, kaderníka a napriek tehotenstvu vhupne aj do vysokých topánok. V takejto „údržbe“ by chcela zostať aj po pôrode, i keď si uvedomuje, že pohodlným teplákom, či kruhom pod očami z prebdených nocí sa nevyhne. Tak či onak, príchodu svojho prvého bábätka sa nevie dočkať!

Chce si to užiť

„Veľmi dbám aj o pokožku, poctivo sa krémujem, keďže sa celá zväčšujem a nechcem mať neskôr katastrofálne následky,“ úprimne nám prezradila Barbora, ktorá sa chce vyhnúť tehotenským striám. Vyhnúť sa však chce aj, medzi celebritami čoraz populárnejšiemu, cisárskemu rezu. „Som za prirodzený pôrod. Venujem sa duchovným veciam a prepojenie s matkou prírodou sa mi zdá veľmi dôležité. Žena je unikátny tvor. Neviem, koľko budem mať v budúcnosti detí, no aspoň toto prvé by som chcela priviesť na svet prirodzene. A bez epidurálky. Samozrejme, ak nebudú na sále nejaké komplikácie,“ prezradila nám zaguľatená speváčka. Zatiaľ priberá podľa tehotenskej tabuľky a občas si zacvičí v pokoji domova špeciálne tehotenské cviky.

Lotosový pôrod nie!

A čo placenta, neplánuje si z nej urobiť homeopatiká tak, ako to urobila kedysi po pôrode aj jej kolegyňa Slávka Halčáková (43)? „Až taká duchovná lotosová nie som. Nehrozí mi ani domáci pôrod, to by zase neprežil môj otec. Plne dôverujem nemocniciam a odborníkom,“ zasmiala sa červenovláska, ktorá chce mať v deň D pri sebe tých najbližších. Talianskeho priateľa Francesca a mamu. „Francesco má naplánované, že príde na termín pôrodu. Ak to stihne, bude pri mne on, pretože si to podľa mňa zaslúži vidieť. No ak sa pôrod vyvinie inak a v inom termíne, určite tam chcem mať maminu,“ dodala Barbora, ktorá už má výbavičku pre dieťa nachystanú. A na aké pohlavie sa vlastne teší? „To vám ešte neprezradím!“