Speváčka Ilona Csáková o kamarátstve s Ivanou Gottovou: Vieme, s čím sa jej zveruje maestrova žena!

Na muža svojho života čakala pomerne dlho, no na prahu štyridsiatky sa jej všetky sny o láske splnili. Našla ideálneho manžela, na svet priviedla dvoch synov a presťahovala sa z rušnej Prahy do pokojnejšieho Brna. „Som stále zaľúbená a mám kopu lásky, ktorú môžeme až krájať. V dome mám predsa troch chlapov,“ rozplýva sa speváčka.

Pričarovala si lásku

O Ilone je známe, že inklinuje k ezoterike, energiám, bylinkám či polodrahokamom. Kedy spozorovala, že cíti energie a ťahá ju to týmto smerom? „Súvisí to s mojou bujnou fantáziou. Ako malá som videla škriatkov a vnímala som zrejme veci, ktoré dospelí prehliadajú. Bol to asi spúšťač, no aj to, že som si chcela vysvetliť sny, ktoré sa mi časom splnili. Bola som skrátka zvedavá, chcela som o tom vedieť viac. Veci medzi nebom a zemou existujú a verím na kúzla a mágiu,“ priznáva, no dodáva, že na mágiu už dnes nemá veľa času: „Keď som bola mladá, venovala som sa tomu oveľa viac. Chodila som na rôzne semináre, workshopy, bavilo ma študovať alternatívnu medicínu, bylinky, zdroj energie z kameňov. Teraz mám už iný koníček – rodinu, a ezoterika ustúpila do pozadia,“ priznáva mama dvoch synov, ktorá však zdôrazňuje, že za žiadnych okolností netreba v živote na nič príliš tlačiť a veciam treba dať voľný priebeh. Ako to však bolo s manželom Radkom Vonešom? Ani pri ňom nepodľahla pokušeniu zapojiť aj trochu mágie, aby jej tento vzťah vyšiel? „Lásku som si nikdy nasilu neprivolávala. Túžila som po rodine, a keď po niečom túžite, tak zároveň aj snívate. Vždy som vedela, čo od života v tomto smere chcem, len my dvaja sme si na seba museli chvíľu počkať,“ hovorí s pokorou o manželovi, ktorého spoznala cez ich spoločného kamaráta Romana Horkého z kapely Kamelot.

Kamarátka Gottovej

Kvôli Radkovi a rodine zavesila na klinec svoj pražský život a vymenila ho za iný, pokojnejší v Brne. „Bola to moja najlepšia a zároveň najradikálnejšia zmena v živote,“ priznáva. Nie je jej však ľúto za dobrými kamarátkami, ktoré zostali v Prahe, ako Monika Absolonová či veľmi blízka Ivana Gottová? „Stále sa stretávame, nič sa nezmenilo, akurát sme od seba pár kilometrov ďalej. Vždy keď sa vidíme, poklebetíme si, posťažujeme sa, pochválime jedna druhú ako klasické iné ženy.“ Delí sa s Ivanou Gottovou aj o chvíle, keď to s jej manželom Karlom Gottom zdravotne kolíše a občas nemá práve ideálne obdobie? „Je to kamarátstvo aj s radosťami, aj so starosťami a takto nejako by som to aj uzavrela.“

Botox už nie!

Byť na plný úväzok matkou, manželkou a speváčkou je poriadna drina. Má Ilona vôbec čas na seba? „V tomto smere som nezaujímavá. Dvakrát do týždňa si zájdem na pilates, ale na ostatných ženských záležitostiach neulietam. Z kozmetiky sa mi robí dermatitída, preto si vyrábam vlastné krémy, ktoré mojej pleti maximálne vyhovujú.“ Má tajný recept na domáci krém? „Áno, volá sa to šľahané shea. Robí sa z bambuckého masla a esenciálneho oleja. Ja dávam buď marhuľový, alebo argánový olej spolu s levanduľovým, pretože je antibakteriálny. Vo vodnom kúpeli si roztopím bambucké maslo a šľahám ho tyčovým mixérom a postupne prilievam oleje. Zmes sa minútu šľahá, potom ide na minútu do mrazničky a takto dookola, kým sa nevytvorí krémová masa, ktorú používam na telo, ale hlavne na tvár,“ prezrádza Ilona. Priznala však, že dva razy vyskúšala aj botox do čela, no nemala dobré skúsenosti, preto s týmito skrášľovacími procedúrami nadobro skončila.

Veľká kamarátka vraj nie je ani s módou. „Nesledujem módne trendy, vyberám si outfity, v ktorých sa cítim pohodlne, ktoré odkryjú, čo majú, a zakryjú, čo treba. Milujem saká a nohavice, sukniam a šatám sa vyhýbam. Čo sa týka farieb, zbožňujem čiernu, ktorú občas doplním o niečo svieže farebné.“ O módnych kritikoch, ktorí jej sem-tam poriadne naložia, si myslí svoje. „Je to v poriadku, nech hovoria, čo chcú, aj tak s tým nič neurobia,“ smeje sa sympaticky.