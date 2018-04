Speváčka Lady Gaga má dve duše a prebýva v nej DUCH tety. Experti na záhrobie sa od nej nepohnú

Mnoho známych osobností si dáva predpovedať budúcnosť z kariet, kávovej usadeniny, či dokonca z fotiek. Vplyv rôznych veštcov a ezoterikov, či dokonca duchov na mienkotvorné osoby sa z roka na rok zvyšuje. Kým slávny herec Tom Hanks (61) podpíše zmluvu na nový film, dáva si rozhodnutie odobriť u chlapíka, ktorý vraj vidí budúcnosť.

Americký prezident Ronald Reagan († 93) si zasa dal astrologičkou Joan Quigleyovou († 87) schvaľovať nielen svoje pracovné cesty, ale aj tlačové konferencie.

Joan robila prezidentovi a jeho manželke horoskopy a ovplyvňovala dokonca aj priebeh rokovaní prezidenta Reagana so sovietskym vodcom Gorbačovom. Quigleyovú začala navštevovať prezidentova žena Nancy po tom, ako bol na neho spáchaný pokus o atentát. Chcela urobiť všetko pre to, aby bol jej muž v bezpečí – Reagan sa spočiatku bál, že sa to dostane na verejnosť a budú vyzerať komicky. Dlho nikto nepoznal jej identitu, hovorilo sa o nej len ako o „žene zo San Francisca“. Tajomstvo sa udržalo celých sedem rokov, prezradilo sa až v roku 1988.

Postavila šarlatánov na piedestál

Najväčšou popularizátorkou rôznych šarlatánov, okultistov a pseudovedcov je zjavne moderátorka Oprah Winfreyová (64). Svojím spôsobom počas svojej kariéry dala vo svojich šou legitimitu všetkým druhom magického myslenia, od pseudovedeckého po čistú mystiku cez fantázie o mimozemšťanoch, paranormálnych zážitkoch až po satanské kulty. Počas troch desaťročí bola hlavnou postavou, ktorá Američanov podporovala v tom, aby sa zriekli rozumu a vedy v prospech zbožných prianí a neoverených domnienok.

Propagovala napríklad „zázračného liečiteľa“ z Brazílie. Joao Teixeira de Faria (75) patrí do kategórie ľudí, ktorí liečia rukami všetky diagnózy. Robí tak preto, že ho v mladosti navštívilo niekoľko duchov a dali mu moc uzdravovať. Oprah je jednou z favoritiek budúcich amerických prezidentských volieb, vplyv astrológov v Bielom dome môže opäť narásť.

Kráska tiež veští

Týmto smerom si ide už niekoľko rokov aj krásna herečka Megan Foxová (31). Keď bola hosťom v jednej populárnej talkšou, moderátorovi Jimmymu Kimmelovi čítala z ruky. Teraz si sadla na opačnú stranu a navštívila Tylera Henryho. To je chlapík, ktorý veští slávnym ľuďom vo svojej šou Hollywood Medium, teda vyveštil čosi aj jej. Spojil sa s duchmi, aby jej v priamom prenose povedal, že cíti jej babku, ktorá zomrela na rakovinu, a že to bola silná žena.

Ďalej jej povedal aj to, že jej mama, ktorá sa rozišla s partnerom, má pred sebou veľkú zmenu a možno sa aj presťahuje. Reč však prišla aj na jej manžela. Keď Tyler povedal, že nadprirodzené bytosti mu stále dokola šepkajú slovo „green“ a spýtal sa jej, či jej toto slovo niečo hovorí. Megan odpovedala, že je to priezvisko jej manžela. Tyler teda pokračoval, že mu bytosti hovoria o posledných dvoch rokoch a že tam cíti nejaké zotavenie vzťahu. Tak azda Megan tieto informácie pomôžu k rodinnej harmónii.

Dve srdcia, dve duše

Aj extravagantná speváčka Lady Gaga (32) v poslednom čase okolo seba začala šíriť pozoruhodné informácie, ktoré jej úspech spájajú s mŕtvymi. Nedávno priznala, že sa snaží kráčať po stopách svojej mŕtvej tety. Sestra jej otca, Joanne Germanottová, zomrela v devätnástich a podľa speváčky jej duch býva v jej tele a pomáha jej k úspechu. Lady Gaga v televíznej šou bez mrknutia priznala, že má dve srdcia a dve duše a farbisto opísala, ako sa duch tety Joanne do jej tela dostal.

Vraj keď sa speváčkina mama zasnúbila s jej otcom, zostali bývať v dome, kde otec vyrastal. Raz vstúpilo do jednej z izieb zvláštne svetlo, dotklo sa maminho brucha a odišlo preč. Keď sa Lady Gaga narodila, v malom telíčku už prebývali dve duše.

Využíva mŕtvu kamarátku

A aby toho nebolo málo, Lady Gaga dokonca pred pár týždňami požiadala o pomoc expertov na duchov. Chce, aby s ňou stále cestovali a udržiavali démonov, ktorí sa na ňu zavesili, v bezpečnom odstupe. V jej prípade nejde o prvý prípad, ktorý súvisí s nebožtíkom. Matka jej kamarátky, ktorá pred troma rokmi tragicky zomrela, totiž tvrdí, že práve jej mŕtva dcéra inšpirovala Lady Gaga na jej ceste k sláve.

Lady Gaga, vtedy ešte len slečna Germanottová, sa kamarátila s Linou Morganovou. Po kamarátkinej samovražde začala sláva Lady Gaga neuveriteľne stúpať a Linina mama je presvedčená, že Gaga uväznila dušu jej dcéry a využíva ju vo svoj prospech. Aj malé príšerky, ako nazýva Lady Gaga svojich fanúšikov, bolo vraj obľúbené slovné spojenie mŕtvej kamarátky...