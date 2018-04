Speváčka Mária Čírová pomáha skrášľovať ľudí, neuveríte, čo jej PREKÁŽA na sebe

Skúsenú moderátorku Miriam Kalisovú vystriedala v obľúbenej šou O 10 rokov mladší speváčka, ktorá hovorí, že vždy bola hanblivejší typ a nemoderovala ani len stužkovú. Moderovanie si vyskúšala len pred deviatimi rokmi, keď uvádzala spolu so Sisou Petöovou a Jankom Hargašom reláciu Love.

Ako sa teda ocitla v tejto role? Speváčka priznáva, že keď jej zavolali s pozvánkou na konkurz moderátorky, slušne poďakovala a odmietla. O dve minúty však už volala naspäť, že príde. „Nechcem byť moderátorkou, ale rozhodla som sa ísť na konkurz, lebo som chcela zažiť a vyskúšať aj niečo iné,“ vysvetľuje. Hoci už tvorcovia relácie vraj mali vytypované niektoré moderátorky, nakoniec sa predsa len rozhodli pre speváčku, ktorá sa na kastingu predstavila ako posledná. Zatiaľ má zo svojej novej úlohy dobré pocity: „Baví ma, že ma nechali byť takou, aká som. Môžem bezprostredne a prirodzene, podľa seba, viesť rozhovory s ľuďmi, ktorí túžia po zmene.“

Mohli sa takto zanedbať?

Pri sledovaní relácie sa zrejme každý divák prekvapene pýta, ako sa niekto mohol až takto opustiť? Mária Čírová sa netají tým, že jej to tiež napadlo. „Bolo to zvláštne... Vnímam každého človeka ako jedinečného. Ľudia sa prihlásili do relácie s nejakým problémom, s ktorým chceli pomôcť. Keď mi povedali, čo je za tým, že takto vyzerajú, vôbec ma to nenechalo chladnou. Napríklad mamička piatich detí, od ktorej zo dňa na deň odišiel muž, jednoducho nemala priestor na to, aby sa o seba starala. Myslím z každej stránky – nemala čas, ani peniaze a ani chuť. A potom odrazu prvýkrát zažije, aké to je, keď sa niekto pár týždňov venuje len jej, ona je tá dôležitá, konečne na prvom mieste. Aj teraz, keď o tom hovorím mám zimomriavky. Takže odpoveď na otázku, ako sa títo ľudia mohli až takto zanedbať, je v ich životnom príbehu,“ vysvetľuje Mária.

Súťažiaci okrem toho, že sa postavia pred kameru, musia zvládnuť aj predvádzanie sa v obchodnom centre v priehľadnej kabínke. Speváčka je zvyknutá vystupovať pred davom a hovorí, že na pódiu sa cíti ako ryba vo vode, ale zvládla by aj toto? „Prežívam to s našimi účinkujúcimi. Určite to nie je nič príjemné ako pre nich, tak aj pre mňa. Dokonca mi tento moment príde šialene povrchný, pretože si každého človeka veľmi vážim, nech vyzerá, ako vyzerá, ale od niečoho sa odraziť musíme a táto šou je takto vymyslená. Som rada, že na konci je vždy taký ten happy end, keď sa naši účinkujúci cítia skutočne inak a dobre a nakoniec majú na to akvárium príjemné spomienky, keďže sa doň opäť vrátia zmenení a ľudia im ukazujú palec hore, darujú úsmev, tlieskajú im a fandia ich premene,“ hovorí speváčka.

Dokonalá

Hoci Mária vyzerá skvele a okrem toho, že je krásna, do vienka dostala aj talent, tvrdí, že každý je s niečím nespokojný. Každý na sebe nájde niečo, čo by chcel zmeniť. „U mňa sú to zuby, nemám ich rovné. Ale už s tým asi nič neurobím, takže som sa tým prestala zaoberať. Ako malé dieťa som mala ľavý zub úplne vpredu a pravý vzadu. Hanbila som sa za to, takmer všetky fotky z detstva mám so zatvorenými ústami. Mama mi vždy hovorila: Veď usmej sa, ukáž zúbky. Ale ja ani za svet. Nosila som strojček, ale aj tak nie sú úplne O. K. Ale vôbec sa tým nestresujem. Ak sa vo svojej duši cítite dobre, neriešite takéto veci,“ hovorí.

Aj keď je presvedčená, že každý človek je jedinečný, nepatrí medzi ľudí, ktorí by niekomu hovorili, aby sa nemenil. „Aj k pocitu jedinečnosti sa musíme nejako dopracovať, ak ho nemáme v sebe od narodenia. Napríklad ak si dá žena zväčšiť prsia, alebo vyhladiť vrásky či skorigovať očné viečka a zvýši jej to sebavedomie a urobí radosť, tak je to super. Keď sa ľudia cítia dobre, sú spokojní, majú zo seba pocit jedinečnosti a rozdávajú radosť. Myslím si, že práve o to v živote ide,“ tvrdí speváčka.

Stále sa musím obhajovať

Na to, aby sa cítila dobre, musela aj Mária urobiť v živote niekoľko rozhodnutí, ktoré boli pre ňu veľmi oslobodzujúce.

„Keby som sa stále mala riadiť odporúčaniami a radami okolia, možno dnes ešte nemám ani deti. Tiež som vtedy počúvala, že mám ešte čas. Alebo keď som išla do šou Tvoja tvár znie povedome. Mnohí mi hovorili, aby som to nerobila, že stratím fanúšikov. Tieto stereotypy som už opustila,“ prezrádza. „Nemôžem predsa žiť podľa niekoho, svoj život chcem žiť podľa vlastných pocitov. Alebo napríklad aj taká obyčajná vec, ako je zmena farby vlasov. Keď som išla z blond na hnedú, dokonca ani môj vlastný muž nechcel, aby som sa vrátila k svojej pôvodnej farbe vlasov. Ale ja som to tak cítila, že chcem byť zase ja, ako som bola kedysi. Stále sú veci, rozhodnutia, ktoré vaše okolie vyhodnotí inak ako vy, ale váš život žijete predsa vy,“ hovorí speváčka s úsmevom.

Dodáva ešte: „Keď už budem ako stará babička sedieť na lavičke a premýšľať o tom, že som prežila šťastný život, už dnes viem, že sa to stalo preto, lebo som si ho žila podľa seba. Nie podľa druhých. Vďaka tomu mám deti, žijem s človekom, s ktorým žijem... Celý život bojujem za seba, za svoje ja.“

Bojovala aj za svoj hlas

V piesni Unikát, ktorá Márii zrejme vyhrala aj OTO, spieva nezvyčajne hlbokým hlasom. Hovorí, že aj o svoj vlastný hlas sa musela „pobiť“. Keď v detstve začala chodiť na spev, učiteľka jej poradila, aby zmenila techniku a začala spievať jemným hlasom. Ten sa vraj k nej viac hodí. Je predsa nežné žieňa a hlboký hlas nekorešponduje s tým, ako vyzerá.

„Dlhé obdobie som tak aj spievala. Hanbila som sa spievať inak, ale asi pred štyrmi rokmi som sa rozhodla, že už ma nebaví spievať iba falzetovým hlasom, chcela som to kombinovať so svojím hlbokým hlasom. Aj vtedy mi mnohí hudobníci hovorili: Nemeň to, čo keď prídeš o fanúšikov. Aj môj muž, hudobný producent, s nimi súhlasil. Pre mňa by to však znamenalo, že už sa nemám nikam pohnúť, niečo zmeniť, a to by sa mi nepáčilo. Nemôžem sa stále stotožňovať s tým, že ma má niekto rád napríklad za klavírom, alebo s tenkým hlasom. S tým som skončila,“ uzatvára Mária rozhodne. Preto sa teší, že jej do cesty prišla relácia, kde ľudia chcú meniť svoj život a posúvať sa ďalej.

Soška z papiera

„Úplne mi stačí jeden OTO na celý život. Som veľmi vďačná a naozaj sa z toho teším, ale úprimne, táto cena vám nič špeciálne do života neprinesie. Nedostanete žiadnu zvláštnu imunitu, ani vás nebudú častejšie hrávať v rádiách, bez tejto ceny som fungovala rovnako ako po nej,“ hovorí Mária Čírová. Veľkú radosť mali zo sošky jej deti. Minulý rok totiž, keď nevyhrala, urobili jej sošku OTO aspoň z papiera...