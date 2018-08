Speváčka Tina šokovala odmietnutím liečiť sklerózu multiplex. Teraz si TRÚFLA na inú vec

Tina nedávno odhalila, prečo sa vlastne stiahla zo šoubiznisu - je za tým nevyliečiteľné ochorenie, ktoré napáda centrálny nervový systém. Je síce nevyliečiteľné, ale liečiteľné. Lekári hovoria, že moderné lieky dokážu spomaliť napredovanie choroby, ktorá bez liečby môže mať veľmi vážne následky. Tina zažila prvý atak choroby, keď nemohla hýbať telom už pred dvoma rokmi, nehovorila o tom verejne. Až teraz. Priznala tiež, že keďže jej lieky v nemocnici nerobili dobre, rozhodla sa "prijať chorobu" a odmietnuť liečbu. Lekári síce dvíhajú varovný prst, ona si ale zvolila svoju cestu. A odmietla nielen lieky ale aj koncertovanie.

Nenaháňa sa

Tí, ktorí majú radi jej pesničky, si musia vystačiť s nahrávkami, pretože: "Mohla som behať po pódiách, zarábať, spievať, moderovať, naháňať sa, ale všetko, s čím som sa kedy stretla, pretavujem do niečoho, čo je prospešné pre celok, nie pre mňa ako jednotlivca," napísala na sociálnej sieti.

Tina skrátka pracuje na tom, aby si otvorila školu pre deti v dedine, kde žije. Nie škôlku, školu. Ešte síce nezdolala administratívny Mont Everest, ale pracuje na tom usilovne. Okrem iného aj tým, že absolvovala kurzy Montessori pedagogiky. Je to systém výuky, ktorá je založená na individuálnych potrebách dieťaťa a akejsi škole hrou, využívajúcou bežné veci okolo nás. Jej škola bude ešte iná. Bude využívať systém, ktorý vymyslela nejaká Slovenka s copyrightom pre celú EÚ.

Pozorovanie

Tina tvrdí, že je dostatočne vyzbrojená na takúto vážnu aktivitu ako je vzdelávanie, hoci treba podotknúť, že pôjde zrejme o výuku tých najmenších: "Nepotrebujete byť pedagóg, aby sa vám takýto kurz páčil. Stačí, že mama, otec, babka alebo len človek, ktorý chce porozumieť," hovorí na margo absolvovania kurzu Montessori pedagogiky speváčka, ktorej sa vraj nechcelo ani do maturity. "Ako dieťa som školu nemala veľmi rada, paradoxne som tam však rada chodila. Ale nie kvôli učeniu. Skúmala som priestor. Pamätám si, akú veľkú hanbu som vyrobila mojej mame na základnej škole, keď som zorganizovala petíciu na prepustenie jednej pani učiteľky z dôvodu, že si myslím, že nie je kompetentná ma učiť," spomenula si na detstvo rebelka. Odmietala sa učiť bifľovaním niečoho, s čím nenašla paralelu v reálnom živote.

Rešpekt k individualite

Až za posledné roky vraj pochopila, že vzdelávanie je nádherná vec, ale inak, ako to deťom servíruje dnešné školstvo: "Dnes chápem, že všetko učivo základnej školy človek využíva v každodennej praxi. Len nám to nemal kto odprezentovať. Lebo nie je čas, lebo smernice máme a tie nepustia. Fyzika, chémia, matematika, slovenčina atď, sme s tým v kontakte každý boží deň. Veď už len to, čo jeme, úžasné biochemické procesy v našom tele. V aute, vlaku, výťahu, vo vode, pri varení... aj vo väzení, na ľade... všade je pečať školy," objavila speváčka, ktorá prelúskala aj teóriu relativity ale veľa sa naučila pozorovaním.

Sľubuje ešte jedno - keďže je každý človek individualitou, ktorú treba rešpektovať, "u nás v škole sa nebude vedieť, kto je najlepší a kto najhorší. Lebo v priestore, kde vnímame jednotlivca cez jeho jedinečný potenciál, nič také nie je možné vyhodnotiť." Tina chce deťom skrátka bez tlaku ukázať, aká je škola úžasná a aká je fyzika nádherná v reálnom živote, aký je rozdiel medzi "učiť sa" a "UČIŤ SA". Držíme palce, treba možno len dodať, že s pozorovaním od istého momentu nevystačí. Alebo aj áno, len potom profesori už na stredných školách nariekajú, že deti nie sú schopné procesu zapamätávania si faktov. A možno nájde Tina zdravý kompromis.