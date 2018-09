Spolužiaci, ktorí to dotiahli až pred oltár, sú princ William a Kate Middletonová. Ktoré ďalšie známe tváre drali spolu školské lavice?

Začal sa školský rok a deti aj rodičov čaká desať mesiacov zážitkov s učiteľmi či so spolužiakmi. Niektoré dnes slávne mená boli kedysi v jednej triede. Ktoré hviezdy sa poznali ešte pred tým, než ich spoznal celý svet?

Princova školská láska

Azda najznámejšími spolužiakmi, ktorí to spolu dokonca dotiahli až pred oltár, sú princ William a Kate Middletonová. Obaja chodili na rovnakú školu a po čase sa z nich stali nielen spolužiaci, ale aj spolubývajúci. Boli to práve staručké múry prestížnej Univerzity St. Andrews v Škótsku, ktoré sa pred sedemnástimi rokmi stali kulisami prvého dejstva kráľovského príbehu lásky. Do prvého ročníka nastúpila Kate Middletonová a princ William. Prvák Will si okrem benefitov štúdia histórie umenia všimol krásnu spolužiačku Kate a stretávali sa takmer neprestajne. Na prednáškach, na cvičeniach, dokonca i pred spaním. Bola z toho svadba storočia, krásne deti a Kate a William dodnes patria nielen k najznámejším, ale aj najsympatickejším párom na svete.

Tráva od spolužiaka

Zaujímavú stretávku zo základnej by mohol mať aj Justin Timberlake. Určite by na nej nechýbal jeden z jeho najlepších kamarátov z detstva, herec Ryan Gosling. Ryan a Justin dokonca spolu dlhší čas bývali, a to v čase, keď Goslingova mama odišla do Kanady, a tak sa Ryan nasťahoval k Timberlakovcom. Príkladom úspešného a stále verného kamarátstva je tiež dvojica Matt Damon a Ben Affleck. Nerozlučné a zrejme najznámejšie priateľstvo Hollywoodu sa začalo, keď sa mladý Matt presťahoval na tú istú ulicu, kde býval osemročný Ben.

Chodili spolu do jednej triedy na strednej a keď oboch neskôr vyhodili z vysokých škôl, skúsili šťastie ako herci. V časoch ich spoločného vysedávania v škole by asi nikto neodhadol, že títo dvaja nerozluční kamaráti spolu vytvoria famózny film Dobrý Will Hunting, ktorý im dokonca priniesol Oscara. Zaujímavého spolužiaka mala slávna herečka Cameron Diazová. Bol ním raper Snoop Dogg a Cameron doteraz tvrdí, že si od svojho spolužiaka zo strednej školy v Los Angeles pravidelne kupovala trávu! Na strednej sa v jednej triede stretli i speváčky Adele a Jessie J., ktoré v čase, kým neboli svetové megahviezdy, posedávali na školskej chodbe, brnkali na gitare a tam niekde vznikli ich prvé veľké hity.

Spájala ich hudba

Aj u nás drali spoločné lavice známe tváre. V jednej triede sa napríklad stretli hudobníci Peter Bič, Ivan Tásler, Rasťo Kopina z kapely Nocadeň a herec Alexander Bárta. Mali spoločnú kapelu Orphan, z ktorej potom po rozpade vznikli nové projekty, napríklad IMT Smile. Alexander Bárta dodnes rád navštevuje koncerty svojich slávnych spolužiakov. A vďaka spolužiakovi máme i výborného a sympatického herca Martina Mňahončáka. Ten totiž raz so spolužiakom z bardejovskej priemyslovky listoval v brožúrke o vysokých školách a Martin sa stavil, že sa dostane na VŠMU. Na druhý pokus tú stávku vyhral.

A ďalší zaujímaví spolužiaci? Na strednú spolu chodili hudobník Pavol Hammel a textár Boris Filan. Dokonca spolu sedávali v jednej lavici. Na hodine biológie v druhom ročníku napísali skladbu Balada o smutnom Jánovi. A vďaka svojmu spolužiakovi Mariánovi Vargovi sa stal textárom Kamil Peteraj. Ten vyrastal viac na vážnej hudbe, až ho raz spolužiak Varga zoznámil so svojou tvorbou a Peteraja to natoľko uchvátilo, že pre Vargovu vtedajšiu kapelu Prúdy začal písať texty. A tak vznikla napríklad slávna Medulienka. Mať dobrých spolužiakov sa skrátka oplatí.