Spomínate si na Pročkové bláznivé obnažovanie? Objavili sme jeho retro zábery

Komik obdobie najväčšej slávy zažil v Markíze. Odštartovalo v roku 2000 programom Jožo Pročko pokúša. Neskôr robil zábavné relácie Je to možné?!, Slávici na ulici či Nebo, peklo, Pročko. Pre zábavu by spravil čokoľvek. Raz sa dokonca stavil, že bude behať nahý po ulici a splnil to.

Koniec slávy

Pročko bol jeden čas najpopulárnejšou televíznou tvárou, preto po odchode z TV Markíza do JOJ-ky dostal exkluzívnu zmluvu na výrobu relácie Nikdy nehovor nikdy, kde privádzal do rozpakov známe osobnosti. Lenže vlastníci televízie sa zmenili a tí noví sa všemožne snažili exkluzívnu zmluvu zrušiť. Prestali mu vraj vyplácať peniaze, takže všetky náklady, ľudí, štáb musel zaplatiť zo svojho a tým ho prinútili, aby od zmluvy odstúpil on sám.

Ukradli mu výplaty

Dnes sa komik občas objavuje v rôznych reláciách ako hosť alebo si zahrá v divadle. Inak však žije normálnym životom a je šťastne ženatý. S manželkou Adrianou má už dve dospelé deti – syna Michala a dcéru Zuzanu.

Párkrát zmenil imidž – istý čas napríklad nosil dlhé vlasy a trochu pribral. Dlhé roky tiež podniká a je majiteľom penziónu. Pred pár týždňami ho však vykradli, hoci má bezpečnostný alarm a býva od penziónu iba sto metrov. Výplaty, stravné lístky a vianočné odmeny boli preč. Tak azda nový rok bude šťastnejší.